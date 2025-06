Medien: Tah wechselt schon für Club-WM zu Bayern

Der Transfer von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern für kommende Saison steht schon länger fest. Doch nun gibt es eine Einigung zwischen beiden Clubs.

München. Der FC Bayern kann Medienberichten zufolge bereits bei der Club-WM mit Neuzugang Jonathan Tah planen. Die Münchner einigten sich mit Bayer Leverkusen auf eine Ablöse für einen Wechsel schon vor Ende des bisherigen Vertrags des Nationalspielers Ende Juni, wie zuerst Transferexperte Fabrizio Romano sowie "Bild" und Sky berichteten.

Ohne diese Einigung hätte der 29-Jährige erst ab dem 1. Juli für den FC Bayern auflaufen dürfen. Damit wäre er erst bei einem möglichen Viertelfinale für den deutschen Fußball-Rekordmeister bei der Club-WM spielberechtigt gewesen. Nun könnte Tah am Dienstag mit seinem neuen Team in die USA reisen und bereits am Sonntag kommender Woche gegen Auckland City auflaufen.

Transferfenster ermöglicht Wechsel für Club-WM

Der Weltverband FIFA hat für die Club-WM mit 32 Teams ein extra Transferfenster eingerichtet. Bis zum 10. Juni können die Teilnehmer neue Spieler unter Vertrag nehmen oder auslaufende Verträge für den Turnierzeitraum verlängern.

Derzeit befindet sich Tah noch beim deutschen Nationalteam. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) im Spiel um Platz drei in der Nations League auf Frankreich.

Offen ist weiterhin, ob Tom Bischof ebenfalls schon bei der Club-WM in der Vorrunde für die Bayern spielen wird. Der Mittelfeldspieler, der wie Tah aktuell beim DFB-Team ist, wechselt im Sommer von der TSG Hoffenheim nach München. Zwischen den Vereinen gibt es aber noch keine Einigung über eine frühzeitige Freigabe. (dpa)