Medien: Tel wechselt nun doch nach Tottenham

Es ist ein Hin und Her: Geht Mathys Tel oder bleibt er bei den Bayern? Nun spricht beim 19-Jährigen wohl wieder alles für einen Abschied.

München.

Der Transferpoker um Mathys Tel vom FC Bayern München ist offenbar entschieden. Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt der Angreifer nun doch zu Tottenham Hotspur. Dabei hatte sich der 19-Jährige vor einigen Tagen noch gegen einen Deal mit dem Premier-League-Club entschieden, wie es hieß. Nun soll der Offensivspieler bis zum Saisonende ohne Kaufoption ausgeliehen werden. Der Franzose soll am heutigen "Deadline Day" den Medizincheck in London absolvieren.

Die Spurs hatten zuvor demnach 60 Millionen Euro für einen festen Wechsel geboten. Aber Tel soll es sich dann doch anders überlegt haben, obwohl Spurs-Boss Daniel Levy laut Medien am Freitagnachmittag in München bei ihm gewesen sein soll. Laut des Portals "The Athletic" habe Tel Tottenham mitgeteilt, bei den Bayern bleiben und seine Zukunft im Sommer neu bewerten zu wollen.

Sportdirektor Christoph Freund hatte am Samstag nach dem 4:3 gegen Holstein Kiel mit Blick auf Tel gesagt: "Die Tendenz ist aktuell, dass er bleibt." Wegen des Wirbels um einen möglichen Wechsel gehörte Tel gegen Kiel nicht zum Kader.

Extremes Interesse an Tel

Der noch bis 2029 vertraglich gebundene Tel hatte den Wunsch geäußert, mit Blick auf mehr Spielpraxis doch noch im Winter wechseln zu können. Am Sonntag hieß es noch, dass sich Tel und Manchester United einig seien. Wenig später wurde dann eine Übereinkunft zwischen dem englischen Rekordmeister und den Münchnern dementiert.

Tel war 2022 für 20 Millionen von Stade Rennes nach München gewechselt. Reihenweise hat er nun Interesse anderer Clubs geweckt. Auch der FC Arsenal, der FC Chelsea und Aston Villa sollen an Tel interessiert gewesen sein. (dpa)