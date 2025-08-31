Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Medien: Wechsel von Jackson geplatzt - Bayern will Lookman

Der FC Bayern ist an Ademola Lookman von Atalanta Bergamo dran. (Archivbild)
Der FC Bayern ist an Ademola Lookman von Atalanta Bergamo dran. (Archivbild) Bild: Brian Lawless/PA Wire/dpa
Im Europa-League-Finale 2024 traf Lookman gegen Bayer Leverkusen gleich dreifach. (Archivbild)
Im Europa-League-Finale 2024 traf Lookman gegen Bayer Leverkusen gleich dreifach. (Archivbild) Bild: Liam Mcburney/PA Wire/dpa
Der FC Bayern ist an Ademola Lookman von Atalanta Bergamo dran. (Archivbild)
Der FC Bayern ist an Ademola Lookman von Atalanta Bergamo dran. (Archivbild) Bild: Brian Lawless/PA Wire/dpa
Im Europa-League-Finale 2024 traf Lookman gegen Bayer Leverkusen gleich dreifach. (Archivbild)
Im Europa-League-Finale 2024 traf Lookman gegen Bayer Leverkusen gleich dreifach. (Archivbild) Bild: Liam Mcburney/PA Wire/dpa
1. Bundesliga
Medien: Wechsel von Jackson geplatzt - Bayern will Lookman
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kommt statt Nicolas Jackson ein Ex-Leipziger und Leverkusen-Schreck nach München? Laut Medien wirbt der FC Bayern um Ademola Lookman. Ein Angebot soll schon auf dem Weg sein.

München.

Der Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern ist offenbar endgültig geplatzt, stattdessen hat der deutsche Meister in Ademola Lookman anscheinend eine Alternative auserkoren. Nach Informationen des TV-Senders Sky sind die Münchner aus dem Poker um den Chelsea-Angreifer ausgestiegen, Jackson werde demnach wieder zurück nach London fliegen.

Laut "The Athletic" und Sky hat der Fußball-Rekordmeister derweil konkretes Interesse an Lookman von Atalanta Bergamo. Der Bundesligist bietet dem italienischen Erstligisten demnach eine Leihe mit Kaufoption für den Nigerianer, der flexibel als Mittelstürmer oder auf dem Flügel einsetzbar ist.

Lookman kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Nach einem Halbjahr als Leihspieler 2018 wurde er ein Jahr später fest von den Sachsen verpflichtet, konnte aber nicht mehr an die Leistungen seiner ersten Station anknüpfen. Nach zwei Leihen wechselte er 2022 nach Bergamo, wo er seitdem in 93 Liga-Spielen 39 Tore erzielte. Im Europa-League-Finale 2024 gegen Bayer Leverkusen schoss er die Italiener mit einem Hattrick zum Titel.

Leihe von Jackson kurzfristig geplatzt

Den Medienberichten zufolge will der 27-Jährige Bergamo in diesem Sommer unbedingt verlassen. Einen festen Wechsel zu Inter Mailand hatte sein Verein bislang jedoch blockiert. Unklar bleibt, ob sich der Serie-A-Club auf ein Leihgeschäft einlässt - eine feste Verpflichtung hatte der Aufsichtsrat des FC Bayern nicht mehr genehmigt.

Eigentlich wollten die Bayern Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen. Die Londoner zogen jedoch ihre Zustimmung zurück und wollen den senegalesischen Torjäger, der schon zum Medizincheck nach München gereist war, angeblich nur noch verkaufen, nicht mehr verleihen. Die Nachverhandlungen zwischen beiden Clubs brachten offenbar nichts mehr ein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
17:07 Uhr
4 min.
Bayern zwischen Traumstart und Transfertrubel
Ist auf dem Transfermarkt gefordert: Bayern-Sportvorstand Max Eberl.
Die Münchner setzen ihre Siegesserie fort. Wenn's auf dem Transfermarkt doch auch nur so glattgehen würde. Der Causa Woltemade folgt die Jackson-Saga. Ein spannender Endspurt steht an.
Christoph Lother und Niklas Graeber, dpa
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
23:25 Uhr
3 min.
FC Bayern bestätigt: Wechsel von Jackson perfekt
Nicolas Jackson wechselt auf Leihbasis vom FC Chelsea zum FC Bayern. (Archivbild)
Der FC Bayern München bekommt Nicolas Jackson - nach einem Poker mit vielen Wendungen. Ein turbulenter Transfersommer endet für die Münchner doch noch mit einem Erfolgserlebnis.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
Mehr Artikel