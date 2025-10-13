Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Medien: Weg für Rouven Schröder nach Mönchengladbach frei

Schröder auf dem Weg zu Borussia Mönchengladbach.(Archivbild) Bild: Harry Langer/dpa
Schröder auf dem Weg zu Borussia Mönchengladbach.(Archivbild) Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Medien: Weg für Rouven Schröder nach Mönchengladbach frei
Borussia Mönchengladbachs neuer Sportchef soll bald kommen. Nach Informationen aus Salzburg ist der Abgang von Rouven Schröder bei Red Bull beschlossene Sache.

Mönchengladbach.

Der Weg für Rouven Schröder zurück in die Bundesliga ist bereitet. Wie die "Salzburger Nachrichten" am Montag vermeldeten, sei der Abschied von Sportchef Schröder beschlossenen Sache. Damit könnte der 49-Jährige die Stelle als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach und die Nachfolge von Roland Virkus antreten, falls die finanziellen Bedingungen zwischen beiden Clubs geklärt sind. Schröder hat beim österreichischen Club noch einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme soll nach weiteren Informationen aus Österreich bei etwa 1,5 Millionen Euro liegen.

Auf Schröder, der zuvor bereits als Sportdirektor bei der SpVgg Greuther Fürth, Werder Bremen, dem FC Schalke 04 und RB Leipzig gearbeitet hatte, wartet nach dem Rücktritt von Virkus viel Arbeit. Die dringlichste zu klärende Personalie ist die Trainerfrage. Nach der Trennung von Gerardo Seoane ist U23-Trainer Eugen Polanski "bis auf weiteres" Trainer des Profiteams und soll dies nach dem Willen der Vereinsgremien auch weiterhin bleiben. Dies müsste aber auch der neue Sportdirektor absegnen.

Die Borussia ist als einziger Erstligist in dieser Saison noch sieglos. In der Bundesliga gewann der fünfmalige deutsche Meister zuletzt im März. (dpa)

