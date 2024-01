Medien: Weltmeister Correa und Familie zu Hause überfallen

Madrid. Der argentinische Stürmerstar Ángel Correa von Atlético Madrid und seine Familienangehörigen sind spanischen Medienberichten zufolge in ihrem Zuhause bei Madrid von vier maskierten Männern überfallen worden.

Die Räuber hätten den 28-jährigen Weltmeister am Samstagabend mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck gezwungen, berichteten mehrere spanische Zeitungen übereinstimmend.

Anschließend seien die Täter mit ihrer Beute in unbekannter Höhe geflohen. Verletzt worden sei niemand, aber Correa und seine Familie hätten einen Riesenschreck bekommen. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen. In spanischen Medien wird seit geraumer Zeit spekuliert, dass der Argentinier zu einem Verein in Saudi-Arabien wechseln könnte. Die Höhe des Angebots von 60 Millionen Euro sei sehr verlockend. (dpa)