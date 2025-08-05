Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Medien: Werder-Stürmer Ducksch vor Wechsel

Marvin Ducksch steht vor einem Wechsel nach England.
Marvin Ducksch steht vor einem Wechsel nach England. Bild: Tom Weller/dpa
1. Bundesliga
Medien: Werder-Stürmer Ducksch vor Wechsel
Werder Bremen stellt sich im Sturm neu auf. Ein Torjäger steht vor einem Wechsel auf die Insel.

Bremen.

Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch steht kurz vor einem Wechsel nach England. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Angreifer in der kommenden Saison für den englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City auf Torejagd gehen. Ducksch (31) soll sich nach Informationen von "Kicker" und "Bild" bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet haben und auf der Insel einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Als Ablöse sind rund zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch. In Birmingham ist NFL-Legende Tom Brady Minderheitseigentümer, seitdem steckt der Club viel Geld in neue Spieler und strebt die Rückkehr in die Premier League an.

Ducksch als Aufstiegsheld

Ducksch (31) war 2021 aus Hannover an die Weser gewechselt und hatte mit seinen Treffern großen Anteil daran, dass Werder direkt nach dem Abstieg wieder in die Bundesliga zurückkehrte und sich dort in den vergangenen Jahren etablierte.

Sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum 30. Juni 2026, weshalb die Grün-Weißen nur noch in diesem Sommer eine Ablöse für Ducksch erhalten können. Als möglicher Nachfolger ist André Silva im Gespräch, der bereits in der vergangenen Rückrunde von RB Leipzig ausgeliehen war. (dpa)

