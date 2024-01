Medienbericht: Lina Magull verlässt München gen Mailand

München. Fußball-Nationalspielerin Lina Magull verlässt nach einem "Kicker"-Bericht den FC Bayern München und schließt sich Inter Mailand an.

Die 29-Jährige soll demnach einen Vertrag beim Tabellenvierten der italienischen Liga erhalten, ihr Kontrakt beim deutschen Meister wäre im Sommer ausgelaufen. Vom FC Bayern gibt es dafür bisher keine Bestätigung.

Magull gehörte lange zum Stammpersonal des deutschen Nationalteams, für das sie 75 Spiele bestritten hat. Bei der EM 2022 in England erzielte sie im Finale den vorübergehenden Ausgleich für die DFB-Frauen, die am Ende den Gastgeberinnen mit 1:2 unterlagen. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland, wo Deutschland überraschend in der Vorrunde scheiterte, hatte Magull ihren Stammplatz verloren. Sie war 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt. (dpa)