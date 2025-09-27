Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Medizinischer Notfall überschattet Heidenheimer Sieg

Das Spiel in Heidenheim wird von einem medizinischen Notfall überschattet.
1. Bundesliga
Medizinischer Notfall überschattet Heidenheimer Sieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sport rückt beim 2:1 des 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg in den Hintergrund. Es gibt große Sorgen um einen Fan.

Heidenheim.

Der erste Saisonsieg des 1. FC Heidenheim wird von einem schweren medizinischen Notfall überschattet. "Es sieht so aus, dass ein Fan vom Zaun gestürzt ist und um sein Leben kämpft", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach dem 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg über den Zwischenfall gegen Ende der Partie. "Drücken wir alle die Daumen und beten. Fußball tritt in den Hintergrund. Momentan sind wir mit den Gedanken woanders." 

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Der Fan sei stabilisiert worden und werde per Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert, sagte der Sprecher des 1. FC Heidenheim. "Wenn ein Hubschrauber im Stadion landet, kann man sich vorstellen, dass es nicht nur eine Lappalie ist, dann ist es etwas Schlimmes", so Schmidt. 

Die Pressekonferenz begann Heidenheims Sprecher mit einer mit beiden Clubs abgestimmten Stellungnahme: "Wir schicken alle Kraft dieser Welt und zwar beide Vereine an den verunglückten Fan."

Statt wie gewöhnlich bei der Pressekonferenz nach Bundesliga-Spielen über den Sport zu reden, wurden diese nach Statements zu dem Notfall beendet. "Als wir das mitbekommen haben, haben wir Gänsehaut gehabt. Wir senden Energie und Liebe", sagte FCA-Trainer Sandro Wagner. 

 

Per Hubschrauber wurde der verletzte Fan aus dem Stadion gebracht.
Gegen Ende der Partie war die Stimmung in der Arena bedrückt gewesen. Direkt hinter dem Augsburger Tor war die Szenerie mit Fahnen abgedeckt worden, dort waren die Sanitäter im Einsatz. Auch die Heidenheimer Profis konnten ihren Erfolg nicht genießen. "Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie", sagte Verteidiger Tim Siersleben. (dpa)

