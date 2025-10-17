Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mega-Deal perfekt: Apple überträgt künftig Formel 1 in USA

Apple überträgt ab kommendem Jahr die Formel 1 in den USA. (Symbolbild)
Apple überträgt ab kommendem Jahr die Formel 1 in den USA. (Symbolbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Apple-Chef Tim Cook dürfte bald noch öfter in der Formel 1 auftauchen.
Apple-Chef Tim Cook dürfte bald noch öfter in der Formel 1 auftauchen. Bild: Darron Cummings/AP/dpa
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager.
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager. Bild: Darron Cummings/AP/dpa
Apple überträgt ab kommendem Jahr die Formel 1 in den USA. (Symbolbild)
Apple überträgt ab kommendem Jahr die Formel 1 in den USA. (Symbolbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Apple-Chef Tim Cook dürfte bald noch öfter in der Formel 1 auftauchen.
Apple-Chef Tim Cook dürfte bald noch öfter in der Formel 1 auftauchen. Bild: Darron Cummings/AP/dpa
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager.
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager. Bild: Darron Cummings/AP/dpa
Formel 1
Mega-Deal perfekt: Apple überträgt künftig Formel 1 in USA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der erwartete Formel-1-Deal ist perfekt: Apple sichert sich die Übertragungsrechte in den USA. Und zahlt dafür eine große Summe.

Austin.

Apple steigt nun richtig in die Formel 1 ein. Nach dem Hollywood-Blockbuster "F1 - The Movie" mit Oscar-Preisträger Brad Pitt sicherte sich der Tech-Gigant die Übertragungsrechte für die USA vom kommenden Jahr an. Der Vertrag läuft vorerst über fünf Jahre. 

Es ist der nächste große Schritt der Formel 1, die Bekanntheit der Rennserie in den Vereinigten Staaten noch weiter zu steigern. Drei Grand Prix gibt es bereits im Saison-Kalender, im kommenden Jahr tritt Cadillac nach Haas als zweiter US-Rennstall an.

So viel zahlt Apple angeblich

Der Apple-Vertrag mit der Formel 1 beinhaltet die Übertragung aller Freien Trainings, der Qualifikationen, der Sprintrennen und der jeweiligen Grand Prix - sprich das volle Programm. Zu sehen sein wird alles auf Apple TV. Zusatzkosten nur für die Formel 1 sollen für Abo-Inhaber zumindest vorerst nicht anfallen. Ausgewählte Rennen und Trainings sollen auch frei empfangbar über die Apple TV App zu sehen sein. Welche das sein werden, dazu gab es noch keine Angaben.

Medienberichten zufolge lässt sich Apple das Engagement 150 Millionen US-Dollar im Jahr kosten, zusammen wären es als eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar für den Zeitraum von fünf Jahren. Der bisherige Rechteinhaber ESPN soll pro Jahr 80 Millionen Dollar zahlen.

Formel-1-Chef schwärmt

"Das ist eine unglaublich spannende Partnerschaft für die Formel 1 und Apple, die sicherstellen wird, dass wir unser Wachstumspotenzial in den USA mit den richtigen Inhalten und innovativen Vertriebskanälen weiter maximieren können", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

"Wir haben die gemeinsame Vision, diesen großartigen Sport unseren Fans in den USA näherzubringen und durch Live-Übertragungen, spannende Inhalte und ein ganzjähriges Angebot neue Fans zu gewinnen, die wir langfristig begeistern möchten", fügte der Italiener hinzu.

Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager.
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager. Bild: Darron Cummings/AP/dpa
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager.
Der Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle wurde zum Kassenschlager. Bild: Darron Cummings/AP/dpa

Die schon erwartete Bekanntgabe des Mega-Deals erfolgte nur wenige Stunden vor dem Auftakt-Training zum Großen Preis der USA in Austin. Der Apple-Film "F1", an dem auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton mitgearbeitet hatte, spielte weltweit fast 630 Millionen US-Dollar ein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:56 Uhr
5 min.
"Alles ist größer": Formel 1, Apple und die USA
Formel 1 in Texas bedeutet auch viel US-Pathos.
Amerika ist das Boom-Land der Formel 1. Drei Grand Prix allein in den USA, bald zwei Teams - nur eines fehlt. Ein Hollywood-Star hat's vorgemacht.
Jens Marx, dpa
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
19:05 Uhr
2 min.
Streamingstart für "F1" mit Brad Pitt steht fest
Bild von den Dreharbeiten im Sommer 2023 in Silverstone: Brad Pitt (Mitte) spricht mit Schauspielkollege Damson Idris (rechts). (Archivbild)
Apple TV+ wird umbenannt und heißt nun nur noch Apple TV: Außerdem bestätigt der Streamingdienst, wann der Apple-Original-Film "F1 – Der Film" sein von Fans erwartetes Streaming-Debüt hat.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
Mehr Artikel