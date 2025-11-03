Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mehr als fünf Minuten Videobeweis: Wieder Kritik am VAR

Schiedsrichter Daniel Schlager verweist Immanuel Pherai des Feldes. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Schiedsrichter Daniel Schlager stand beim Spiel Köln gegen Hamburg im Fokus.
Schiedsrichter Daniel Schlager stand beim Spiel Köln gegen Hamburg im Fokus. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Mehr als fünf Minuten Videobeweis: Wieder Kritik am VAR
HSV-Coach Merlin Polzin und Verteidiger Miro Muheim finden deutliche Worte nach dem VAR-Drama in Köln. Ärger gibt es auch um die beiden Gelb-Roten Karten. Der Schiedsrichter rechtfertigt sich.

Köln.

1:4 verloren, das Spiel nur zu neunt beendet und wieder einmal Ärger um den Videobeweis: Der Hamburger SV erwischte beim 1. FC Köln einen gebrauchten Tag. Im Fokus standen dabei die beiden Gelb-Roten Karten binnen weniger Minuten für den eingewechselten Immanuel Pherai (79.) und Fabio Vieira (83.), sowie der nicht gegebene vermeintliche Anschlusstreffer des HSV durch Vieira (50.) kurz nach dem zweiten Kölner Tor.

"Was mich an der Situation stört, ist, dass das gefühlt sechseinhalb Minuten dauert, bis einem auffällt, dass es eventuell ein Foulspiel ist", echauffierte sich HSV-Coach Merlin Polzin nach der dritten Niederlage in Serie für sein Team. Beim Schuss von Vieira hatte Ransford Königsdörffer im passiven Abseits gestanden. Allerdings hatte Videoschiedsrichter Robert Schröder den Unparteiischen Daniel Schlager auch auf mögliche Foulspiele im Vorfeld des Treffers hingewiesen. Tatsächlich wurde das Tor letztlich auch wegen eines Vergehens von Rayan Philippe an Eric Martel nicht gegeben. 

Die Überprüfung der Szene dauerte für die Zuschauer nicht nachvollziehbar mehr als fünf Minuten. Immer wieder brüllten beide Fanlager: "Ihr macht unseren Sport kaputt". Schlager bekannte anschließend bei DAZN: "Es hat sehr, sehr lange gedauert. Das gebe ich zu." Der Schiedsrichter begründete dies mit mehreren Szenen, die dabei überprüft worden seien.

Minutenlange VAR-Entscheidung bringt nicht nur Fans auf die Palme

"Das ist scheiße auf jeden Fall. Weil man auch nicht weiß, was sie genau anschauen und wo sie gucken. Es fühlt sich scheiße an", sagte HSV-Verteidiger Miro Muheim dazu und Polzin meinte: "Das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, wie wir uns das Spiel vorstellen."

Spielentscheidender für Polzin waren aber die Platzverweise. Besonders ärgerte ihn dabei die zweite Ampelkarte für Vieira, der beim Schiedsrichter offenbar ein mögliches Zeitspiel der Kölner moniert hatte. "Das ist mir zu wenig, um so viel Einfluss auf das Spiel zu nehmen", sagte Polzin. "Da hätte ich mehr Fingerspitzengefühl erwartet."

Laut Schlager hatte Vieira aber zuvor bereits mehrfach gemeckert und war vom Referee mehrfach deswegen ermahnt worden. "Ich habe auch den HSV-Trainer auf diese Thematik hingewiesen. Es hat aber einfach nicht aufgehört." (dpa)

Mehr Artikel