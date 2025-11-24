Meister müssen aufsteigen! DFB setzt bei Reform auf vier Regionalliga-Staffeln

Fußball
Arbeitsgruppe verständigt sich auf eine Reduzierung der fünf Ligen.
Die Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform im Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist dem angestrebten Ziel, die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga zu reformieren, einen Schritt näher gekommen. Im Rahmen ihrer zweiten Sitzung am Montag verständigte sich die 13-köpfige Gruppe darauf, sich unter allen vorliegenden Lösungsansätzen zunächst auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.