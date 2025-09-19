Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Meniskusriss: Hack fehlt Gladbach wochenlang

Robin Hack fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen. (Archivbild)
Robin Hack fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen. (Archivbild) Bild: Markus Lenhardt/dpa
Robin Hack fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen. (Archivbild)
Robin Hack fehlt Borussia Mönchengladbach mehrere Wochen. (Archivbild) Bild: Markus Lenhardt/dpa
1. Bundesliga
Meniskusriss: Hack fehlt Gladbach wochenlang
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hiobsbotschaft für Borussia Mönchengladbach: Der Bundesligist muss mehrere Wochen auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Sogar eine OP ist nötig.

Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Offensivspieler Robin Hack verzichten. Der 27 Jahre alte Leistungsträger hat sich einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen und wird am Samstag operiert, wie der Bundesligist mitteilte. Hack werde der Mannschaft in den "kommenden Wochen" nicht zur Verfügung stehen, hieß es. 

"Robin ist ein Kämpfertyp", sagte Borussia-Sportgeschäftsführer Roland Virkus laut Vereinsmitteilung. "Er blickt schon jetzt wieder nach vorn, und wir werden ihn bestmöglich bei der Regeneration unterstützen." Hack stand in allen vier Pflichtspielen in dieser Saison in der Startelf und erzielte im DFB-Pokal gegen Delmenhorst zwei der drei Gladbacher Tore. Auch in der vergangenen Saison gehörte er zu den Leistungsträgern. 

Durch seinen Ausfall wächst die Not im Angriff bei der saisonübergreifend seit zehn Spielen sieglosen Mannschaft weiter, nachdem Toptorschütze Tim Kleindienst nach einer Knie-OP bereits seit Mai fehlt. Beim Duell mit Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) könnte Neuzugang Giovanni Reyna auf Hacks linke Außenbahn rücken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
17:06 Uhr
3 min.
Seoane leitet Training - Aber Gesprächsmarathon über Zukunft
Wie geht es weiter mit Trainer Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach?
Nach dem 0:4 gegen Bremen leitet Gerardo Seoane das Training bei Borussia Mönchengladbach. Ob er bleibt, ist aber noch unklar. Die Krisengespräche dauerten am Montag an.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
18:09 Uhr
3 min.
Aus für Seoane in Gladbach - Ex-Profi Polanski übernimmt
Gerardo Seoane muss nach saisonübergreifend zehn sieglosen Spielen am Stück als Trainer von Borussia Mönchengladbach gehen.
Nach nur drei Saisonspielen trennt sich Borussia Mönchengladbach von Trainer Seoane. Der Negativlauf der Borussen hält aber schon seit Monaten an. Der Nachfolger? Ein Ex-Profi.
Mehr Artikel