Messi erinnert an Weltmeisterschafts-Gewinn vor einem Jahr

Buenos Aires. Ein Jahr nach dem WM-Finale in Katar hat der argentinische Stürmerstar Lionel Messi an den Triumph der Albiceleste bei der Fußballweltmeisterschaft erinnert.

Er veröffentlichte eine Reihe von Fotos bei Instagram - darunter Bilder von der Siegesfeier, dem WM-Pokal und mit Mannschaftskollegen. "Ein Jahr seit dem schönsten Wahnsinn meiner Karriere", schrieb der 36-Jährige dazu. "Unvergessliche Erinnerungen, die für das ganze Leben bleiben. Froher Jahrestag für alle."

Am 18. Dezember 2022 hatte die argentinische Nationalmannschaft das Finale der Fußballweltmeisterschaft in Katar gegen Frankreich im Elfmeterschießen für sich entschieden und den dritten WM-Titel geholt. Für Messi, der zuvor im Vereinsfußball schon alles erreicht hatte, war es der Höhepunkt seiner Karriere in der Nationalmannschaft. Bei ihrer Rückkehr nach Argentinien feierten Millionen Fans das Nationalteam. (dpa)