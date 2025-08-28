Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Messi führt Miami ins Finale des Leagues Cups - Reus raus

Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied.
Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Lionel Messi war zuletzt verletzt, nun aber wieder ganz stark am Ball.
Lionel Messi war zuletzt verletzt, nun aber wieder ganz stark am Ball. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Im Finale des Leagues Cups: Inter Miami.
Im Finale des Leagues Cups: Inter Miami. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied.
Lionel Messi macht mal wieder den Unterschied. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Lionel Messi war zuletzt verletzt, nun aber wieder ganz stark am Ball.
Lionel Messi war zuletzt verletzt, nun aber wieder ganz stark am Ball. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Im Finale des Leagues Cups: Inter Miami.
Im Finale des Leagues Cups: Inter Miami. Bild: Lynne Sladky/AP/dpa
Fußball
Messi führt Miami ins Finale des Leagues Cups - Reus raus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami. Er darf auf die nächste Trophäe hoffen. Marco Reus ist dagegen mit seinem Team ausgeschieden.

Miami.

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami ins Finale des nordamerikanischen Leagues Cups geführt. Gegen Orlando City drehte der argentinische Fußball-Weltmeister mit zwei Treffern in der Schlussphase die Partie und Miami gewann noch 3:1 (0:1). 

Nach der Führung für Orlando durch Marco Pašalić (45.+1) kurz vor der Pause glich Messi (77.) per Elfmeter aus, ehe der achtmalige Weltfußballer elf Minuten später Miami in Führung (88.) brachte. Telasco Segovia (90.+1) sorgte dann für den Endstand. Orlando spielte nach einer Roten Karte gegen David Brekalo ab der 75. Minute in Unterzahl.

Im Finale am Sonntag treffen Messi und Co. auf die Seattle Sounders, die sich im zweiten Halbfinale mit 2:0 (1:0) gegen den MLS-Cup-Sieger Los Angeles Galaxy mit Ex-Nationalspieler Marco Reus durchsetzten. Messi hatte bereits 2023 in seiner ersten Saison für Miami den Leagues Cup gewonnen. Zuletzt hatte der 38-Jährige zwei Spiele wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel verpasst.

Messi will zweiten Leagues-Cup-Titel

"Die Wahrheit ist, dass ich in der ersten Halbzeit noch ein wenig Angst hatte, aber in der zweiten Halbzeit war ich etwas lockerer", sagte Messi nach dem Spiel. "Aber ich wollte dabei sein. Ich habe mich auf dieses Spiel vorbereitet, weil ich wusste, wie wichtig es ist. Der Gegner war sehr stark, er hat uns dieses Jahr in beiden Spielen geschlagen."

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
2 min.
Comeback gelungen: Messi als Matchwinner
Superstar Lionel Messi jubelt über seinen Treffer gegen LA Galaxy.
Lionel Messi ist wieder einmal der entscheidende Mann bei Inter Miami - auch nach seiner kurzen Auszeit. Der Oberschenkel des Superstars aus Argentinien scheint keine Probleme mehr zu machen.
15:43 Uhr
2 min.
BVB verpflichtet Anselmino - Weitere Transfers geplant
Der BVB präsentiert den nächsten Neuzugang von Sportdirektor Kehl. (Archivbild)
Der nächste Spieler vom FC Chelsea: Borussia Dortmund holt in dieser Transferphase den zweiten Profi aus London. Auch ein Mittelstürmer soll noch aus England kommen.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel