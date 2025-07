Messi schreibt mit nächstem Doppelpack MLS-Geschichte

Nach dem Aus bei der Club-WM ist Lionel Messi mit Inter Miami schon wieder im Liga-Alltag der MLS. Dort trifft er erneut doppelt - und sorgt für ein Novum in den USA.

Foxborough.

Superstar Lionel Messi hat in der Major League Soccer mit einem Doppelpack Geschichte geschrieben. Beim 2:1 seines Teams Inter Miami gegen New England Revolution erzielte der Weltmeister aus Argentinien beide Tore - und zum vierten Mal in Serie zwei Treffer in einer MLS-Partie. Das war vor ihm noch keinem Fußballprofi gelungen.