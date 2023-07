Messi-Vertrag bei Beckham-Club Inter Miami gilt bis 2025

Bei Inter Miami ist die Freude über den Messi-Transfer groß - insbesondere bei Club-Miteigentümer David Beckham. Am Samstag gab der US-Club nun die Laufzeit von Messis Vertrag bekannt.

Miami. Inter Miami hat Fußball-Weltmeister Lionel Messi offiziell willkommen geheißen und dabei die genaue Vertragslaufzeit bekannt gegeben.

Demnach verpflichtete sich der 36 Jahre alte Messi bei dem Club aus der amerikanischen Major League Soccer (MLS) für zwei Spielzeiten bis 2025. Der Wechsel des argentinischen Nationalspielers stand schon seit längerer Zeit fest.

In Miami soll der siebenmalige Weltfußballer laut der Nachrichtenagentur AP jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Er freue sich sehr, den nächsten Karriereschritt in Miami zu machen, wird Messi in einer Club-Mitteilung zitiert. "Das ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen."

Für David Beckham, Miteigentürmer von Inter Miami, ist mit Messis Engagement ein Traum wahr geworden, wie es in der Club-Mitteilung hieß. "Ich könnte nicht stolzer sein, dass ein Spieler vom Kaliber Leos zu unserem Verein stößt", sagte der frühere englische Nationalspieler. Er könne es kaum erwarten, Messi auf dem Platz zu sehen. Messis erster Auftritt im neuen Trikot soll am 21. Juli folgen, wenn Miami den Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul eröffnet.

Messis Vertrag bei seinem alten Club Paris Saint-Germain war nach zwei Jahren ausgelaufen, eine Rückkehr zu seinem langjährigen Club FC Barcelona kam nicht zustande. Der Offensivspieler hatte jüngst in einem Interview betont, er wolle seine Karriere in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS nicht einfach ausklingen lassen. (dpa)