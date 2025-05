Mexikaner del Toro verteidigt Giro-Führung bei Königsetappe

Wer stoppt den jungen Isaac del Toro? Auf der schwierigen Etappe am Freitag zeigt der Mexikaner keine Schwäche. Am Samstag haben Carapaz und Co. die letzte Chance zum Angriff.

Champoluc. Der Mexikaner Isaac del Toro hat die Königsetappe beim 108. Giro d'Italia bravourös gemeistert und ist dem Gesamtsieg einen großen Schritt näher gekommen. Der 21-Jährige belegte nach 166 Kilometern von Biella nach Champoluc den zweiten Tagesrang und rollte zeitgleich mit seinem großen Widersacher Richard Carapaz über die Ziellinie.

Nach fünf knackigen Anstiegen und insgesamt fast 5000 zu überwindenden Höhenmetern baute del Toro seinen Vorsprung auf der 19. Etappe dank der Bonifikation im Ziel sogar um zwei Sekunden von 41 auf 43 Sekunden aus.

Nächste große Prüfung am Samstag

Den Briten Simon Yates und Derek Gee aus Kanada konnte das Duo auf den letzten Kilometern sogar abhängen. Den Tagessieg sicherte sich Nicolas Prodhomme, der eine mutige Flucht krönte und von der Favoritengruppe im Finale nicht mehr gestellt werden konnte. Carapaz und del Toro fuhren 58 Sekunden nach dem 28-Jährigen über den Zielstrich.

Die 205 anspruchsvollen Kilometer von Vèrres nach Sestriere am Samstag sind die nächste schwierige Prüfung und werden vor der Schlussetappe nach Rom die Entscheidung über den Gesamtsieg herbeiführen. Der deutsche Meister Marco Brenner von Tudor Pro Cycling musste das Rennen auf der Königsetappe aufgeben.

(dpa)