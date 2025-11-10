Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mexikos Präsidentin will ihre WM-Eintrittskarte verschenken

Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. (Archivbild)
Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. (Archivbild) Bild: Marco Ugarte/AP/dpa
Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. (Archivbild)
Die WM beginnt am 11. Juni in Mexiko-Stadt. (Archivbild) Bild: Marco Ugarte/AP/dpa
Fußball
Mexikos Präsidentin will ihre WM-Eintrittskarte verschenken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die begehrte Eintrittskarte mit der Nummer 001 bekommt Claudia Sheinbaum, doch sie will sie nicht nutzen. Wer hat die Chance auf das WM-Ticket für das Eröffnungsspiel?

Mexiko-Stadt.

Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum will ihre Eintrittskarte für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Mexiko-Stadt verschenken. Ihr Ticket mit der Nummer 001 für das Spiel am 11. Juni 2026 im Aztekenstadion wolle sie an eine junge Frau geben, die Fußball liebe, sich den Kauf einer Eintrittskarte aber nicht leisten könne, sagte die Linkspolitikerin.

Wie die Empfängerin ausgewählt wird, sei noch offen, sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz: "Wir denken noch darüber nach, wie wir die Frau auswählen, die das Ticket bekommt."

1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket

Für das Eröffnungsspiel kursierten laut dem Portal "The Athletic" Preise von rund 370 US-Dollar (320 Euro) in der günstigsten Kategorie bis zu etwa 1.825 US-Dollar für das teuerste Ticket. Der Mindestlohn in Mexiko liegt bei monatlich 8.364 Peso (rund 455 US-Dollar).

An der Weltmeisterschaft 2026 nehmen erstmals 48 Mannschaften teil. Das Turnier dauert nach dem Auftakt mehr als fünf Wochen. Das Endspiel wird am 19. Juli in East Rutherford bei New York ausgetragen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Zweite Chance auf WM-Tickets: Was Fans wissen müssen
Die WM-Tickets sind laut FIFA in Deutschland begehrt. (Archivbild)
Wer die WM live mit erleben will, hat ab heute die nächste Chance auf Tickets. Wie das Verfahren läuft, wie teuer die Karten sind und wie viel Tickets man erwerben kann. Fragen & Antworten.
Jordan Raza, dpa
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
07.11.2025
2 min.
Mexikos Präsidentin legt Plan gegen sexuelle Belästigung vor
Mexikos erste Präsidentin will mehr gegen sexuelle Belästigung tun. (Archivbild)
Staatschefin Sheinbaum war vor wenigen Tagen selbst von einem Mann im Zentrum von Mexiko-Stadt belästigt worden. Jetzt sollen die Strafen verschärft und Aufklärungskampagnen gestartet werden.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel