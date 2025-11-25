Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mick Schumacher: IndyCar-Wechsel macht Formel-1-Tür nicht zu

Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto)
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto) Bild: Bradley Collyer/Press Association/dpa
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto)
Mick Schumacher fährt in der IndyCar-Serie auch wieder im Einsitzer wie in der Formel 1. (Archivfoto) Bild: Bradley Collyer/Press Association/dpa
Formel 1
Mick Schumacher: IndyCar-Wechsel macht Formel-1-Tür nicht zu
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rennfahrer wechselt die Serie. Einen Tag nach der Verkündung äußert er sich auch zu den Rückkehrchancen in die Formel 1.

Berlin.

Mick Schumacher betrachtet den Wechsel in die amerikanische IndyCar-Serie nicht als endgültigen Abschluss seiner Formel-1-Karriere. Er werde nun auch wieder in einem Einsitzer fahren, erklärte der 26-Jährige bei einer digitalen Pressekonferenz und betonte: "Ich sehe nicht, warum der Schritt zur IndyCar eine Türe zumachen sollte." 

Sein Engagement für das amerikanische Team Rahal Letterman Lanigan Racing war tags zuvor verkündet worden - versehentlich. Geplant war es erst für Dienstag. "Es ist so aufregend, dass wir ein bisschen zu früh waren", scherzte Mick Schumacher. Wie lange sein Vertrag gültig ist beim neuen Team, steht seiner Aussage zufolge noch nicht fest. Das müsse noch besprochen werden. 

Dieselbe Startnummer wie zu Formel-1-Zeiten 

Starten wird er wie in seinen beiden Jahren in der Motorsport-Königsklasse mit der Nummer 47. Der ehemalige Champion der Formel 3 und Formel 2 war 2021 und 2022 für das ebenfalls amerikanische Team Haas gefahren. Nach den beiden Jahren hatte Mick Schumacher aber keinen neuen Vertrag als Stammfahrer in der Rennserie bekommen, in der sein Vater Michael (56) zusammen mit dem noch aktiven Lewis Hamilton (40/Ferrari) Rekordweltmeister ist mit jeweils sieben Titeln. 

Statement zur Gefahrendiskussion: "Ich akzeptiere das Risiko"

Von einem eigenen WM-Triumph war Mick Schumacher damals weit entfernt, der Wagen war vor allem im ersten Jahr nicht konkurrenzfähig. Nach seinem Aus bei Haas bekam er einen Vertrag als Ersatzpilot bei Mercedes. In diesem Jahr trat er dann nur noch in der Langstreckenweltmeisterschaft für den französischen Hersteller Alpine an. 

Nachdem unter anderem auch sein Onkel Ralf Schumacher auf die Gefahren in der IndyCar-Serie mit Rennen wie den Indy500 auf dem legendären Oval in Indianapolis hingewiesen hatte, betonte Mick Schumacher, dass Rennsport generell gefährlich sei und ergänzte: "Ich sehe nicht, warum es gefährlicher sein sollte als andere (Serien)." Er nehme es nicht auf die leichte Schulter. "Die Geschwindigkeit ist verrückt, aber ich akzeptiere das Risiko", sagte er. 

Die neue IndyCar-Saison startet am 1. März 2026 in St. Petersburg in Florida, am 9. Mai steht das Rennen über die 500 Meilen in Indianapolis an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
2 min.
Mick Schumacher verkündet Abschied von bisherigem Rennstall
Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild)
Der 26-Jährige könnte bald nur noch in den USA Rennen fahren. Die Chancen auf sein Comeback in der Formel 1 sind mittlerweile verschwindend gering.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
14:52 Uhr
3 min.
Wechsel in die USA: Mick Schumacher startet in IndyCar-Serie
Er wechselt in die IndyCar-Serie: Mick Schumacher. (Archivfoto)
Formel 1, Langstrecken-Weltmeisterschaft und nun die IndyCar-Serie. Mick Schumacher will sein Rennfahrer-Glück in den USA versuchen. Bedeutet auch: ein Start bei den gefährlich-legendären Indy500.
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel