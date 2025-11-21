Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mick Schumacher verkündet Abschied von bisherigem Rennstall

Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild)
Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild) Bild: Michael Conroy/AP/dpa
Mick Schumacher steigt ins Cockpit seines Wagens ein.
Mick Schumacher steigt ins Cockpit seines Wagens ein. Bild: Michael Conroy/AP/dpa
Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild)
Mick Schumacher absolvierte erste Testrunden in Indianapolis. (Archivbild) Bild: Michael Conroy/AP/dpa
Mick Schumacher steigt ins Cockpit seines Wagens ein.
Mick Schumacher steigt ins Cockpit seines Wagens ein. Bild: Michael Conroy/AP/dpa
Formel 1
Mick Schumacher verkündet Abschied von bisherigem Rennstall
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 26-Jährige könnte bald nur noch in den USA Rennen fahren. Die Chancen auf sein Comeback in der Formel 1 sind mittlerweile verschwindend gering.

Berlin.

Rennfahrer Mick Schumacher beendet nach zwei Jahren sein Engagement beim französischen Langstreckenteam Alpine. "Ich bin sehr dankbar für die letzten beiden Jahre. Ich habe so viel auf und neben der Strecke gelernt und bin jedem dankbar, der ein Teil davon war", schrieb der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher bei Instagram.

Noch ist offen, wo der 26-Jährige seine Karriere fortsetzt. Es wird aber damit gerechnet, dass Schumacher 2026 in die USA wechselt und dort erstmals in der IndyCar-Serie an den Start geht. "Seid gespannt auf 2026", schrieb er selbst zu mehreren Fotos aus seiner Alpine-Zeit bei Instagram.

Kaum Chancen auf Formel-1-Rückkehr

Schumacher hatte zuletzt in Indianapolis im Wagen des Teams Rahal Letterman Lanigan erste IndyCar-Runden gedreht und danach offen darüber gesprochen, dass er sich eine langfristige sportliche Zukunft in Amerika vorstellen kann. "Ich habe verschiedene Optionen, IndyCar ist eine davon", hatte Schumacher gesagt. "Ich kann noch nicht sagen, wie hoch die Chancen genau sind, dass ich hier fahre. Ich muss die Eindrücke verarbeiten und sehen, was ich wirklich will."

Schumacher hatte zunächst Hoffnung, im kommenden Jahr wieder in die Formel 1 zurückzukehren, in der er schon 2021 und 2022 für das US-Team Haas gefahren war. Doch er bekommt erneut keinen Fahrersitz, auch nicht beim neuen Cadillac-Team. Seit diesem Jahr hatte er sich nach einer Station als Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes ganz auf sein Engagement in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) für Alpine konzentriert. Schumachers Chancen auf eine Formel-1-Rückkehr bleiben aktuell verschwindend gering. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
04.11.2025
3 min.
Ecclestone: Mick Schumacher sollte in IndyCar-Serie wechseln
Bernie Ecclestone hat einen Rat für Mick Schumacher. (Archivbild)
Bernie Ecclestone kennt sich aus im Motorsport wie kaum ein anderer. Und er hat zu allem eine Meinung. Auch zur Zukunft von Mick Schumacher.
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
04.11.2025
2 min.
"Sie war mein Schatten": Mick Schumacher trauert um Hündin
Mick Schumacher trauert um sein Haustier.
Bedingungslose Liebe, ein Schatten auf vier Pfoten: Mick Schumacher erinnert sich an seine Angie – und spricht offen über das Gefühl, sie viel zu früh verloren zu haben.
Mehr Artikel