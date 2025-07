Miedemas Jubiläumstor erlöst Niederländerinnen gegen Wales

Fast bis zum Pausenpfiff mühen sich die niederländischen Fußballerinnen vergebens gegen EM-Neuling Wales. Dann hat Ex-Bayern-Spielerin Vivianne Miedema eine Idee.

Luzern.

Auch dank des 100. Länderspieltores der früheren Bayern-Spielerin Vivianne Miedema sind die Niederländerinnen mit einem deutlichen Sieg in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. In Gruppe D setzten sich die Europameisterinnen von 2017 in Luzern mit 3:0 (1:0) gegen Außenseiter und EM-Neuling Wales durch.