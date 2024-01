"Mirror": Liverpool plant Doku zum Abschied von Jürgen Klopp

Liverpool. Anlässlich des bevorstehenden Abschieds seines Trainers Jürgen Klopp plant der FC Liverpool laut einem Medienbericht eine TV-Dokumentation.

Nach Informationen der englischen Zeitung "Sunday Mirror" soll ein Kamerateam den 56 Jahre alten Starcoach und seine Mannschaft in den kommenden Monaten hinter den Kulissen und beim Training begleiten. Aktuell hat Liverpool noch Chancen auf vier Titel in dieser Saison.

In der Vergangenheit sollen ähnliche Filmprojekte beim FC Liverpool mehrfach daran gescheitert sein, dass Klopp sich dagegen ausgesprochen habe. Dieses Mal habe er jedoch laut "Sunday Mirror" aufgrund der besonderen Umstände seine Zustimmung gegeben. Mehrere andere Premier-League-Clubs, darunter Manchester City und Tottenham Hotspur, hatten sich zuvor für die Dokureihe "All Or Nothing" des Streaminganbieters Prime Video von Kameras begleiten lassen.

Jürgen Klopp hatte am Freitag überraschend angekündigt, dass er nach der Saison als Trainer des FC Liverpool zurücktreten werde. Sein Vertrag in Anfield lief eigentlich noch bis Mitte 2026. Ihm gehe jedoch die Energie aus, begründete Klopp seinen Entschluss.

(dpa)