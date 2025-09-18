Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Missbrauchsverdacht: LAC Chemnitz weist Vorwürfe des Landesverbandes zurück

LAC-Präsident Peter Seifert.
LAC-Präsident Peter Seifert. Bild: Andreas Seidel
Sport-Mix
Missbrauchsverdacht: LAC Chemnitz weist Vorwürfe des Landesverbandes zurück
Von Erik Kiwitter
Im Fall der Missbrauchsvorwürfe gegen einen seiner Trainer, der inzwischen suspendiert wurde, meldet sich der Chemnitzer Leichtathletikverein zu Wort und wehrt sich gegen Kritik.

Jetzt hat sich auch der LAC Erdgas Chemnitz im Fall der Missbrauchsvorwürfe gegen einen seiner Trainer zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Demnach weist der Leichtathletikverein die Vorwürfe zurück, er habe den Übungsleiter beschäftigt, obwohl ihm die Vorwürfe gegen diesen schon lange bekanntgewesen wären. „Erst mit der Ausstrahlung der...
