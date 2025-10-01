Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit 7.000 Fans in Basel: VfB wittert "Riesenchance"

Der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß treten am Donnerstag beim FC Basel an. (Archivbild)
Der VfB und Trainer Sebastian Hoeneß treten am Donnerstag beim FC Basel an. (Archivbild)
Fußball
Mit 7.000 Fans in Basel: VfB wittert "Riesenchance"
Die Stuttgarter wollen ihren Aufwärtstrend auch beim Schweizer Meister und Pokalsieger fortsetzen. Eine große Kulisse wird erwartet. Ein Wiedersehen mit einem Meisterhelden von 2007 gibt's auch.

Basel.

Beflügelt von drei Pflichtspielsiegen in Serie will der VfB Stuttgart beim FC Basel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Phase der Europa League machen. Die Partie beim Schweizer Meister und Pokalsieger sei eine "Riesenchance, uns eine richtig gute Ausgangsposition zu verschaffen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Zum Auftakt der Ligaphase hatte der VfB vorige Woche mit 2:1 gegen Celta Vigo gewonnen.

Kulisse soll "Push" geben

Rund 7.000 Fans des schwäbischen Fußball-Bundesligisten werden beim Spiel in Basel erwartet. Er glaube schon, dass diese Kulisse seiner Mannschaft einen zusätzlichen "Push" gebe, erklärte Hoeneß. "Das sind die Spiele, die wir wollten. Das ist das, was wir uns gewünscht haben - diese internationalen Erlebnisse auch dieses Jahr wieder zu haben", sagte der 43-Jährige. "Das sind Abende, für die du lange Jahre trainiert hast, auf die du hingearbeitet hast."

Wiedersehen mit Magnin

Basel hatte zum Start des Wettbewerbs vor einer Woche mit 1:2 beim SC Freiburg verloren. Der Schweizer Double-Sieger um den früheren Bayern-Profi Xherdan Shaqiri spiele "technisch versierten Fußball", warnte Hoeneß. Man dürfe die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin "nicht in ihren Flow kommen lassen". Magnin spielte einst beim VfB in der Bundesliga und wurde mit den Schwaben 2007 deutscher Meister. (dpa)

