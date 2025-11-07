Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mit deutscher Hilfe: Pisa siegt nach 34 Jahren in Serie A

Torschütze Idrissa Touré (M) sorgte für Pisas ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren.
Torschütze Idrissa Touré (M) sorgte für Pisas ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren. Bild: Alessandro La Rocca/LaPresse/dpa
Torschütze Idrissa Touré (M) sorgte für Pisas ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren.
Torschütze Idrissa Touré (M) sorgte für Pisas ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren. Bild: Alessandro La Rocca/LaPresse/dpa
Fußball
Mit deutscher Hilfe: Pisa siegt nach 34 Jahren in Serie A
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach mehr als drei Jahrzehnten gelingt Pisa der erste Sieg in der Serie A – dank des Kopfballtores eines Deutschen.

Pisa.

Dank des Treffers des deutschen Mittelfeldspielers Idrissa Touré hat der SC Pisa nach 34 Jahren wieder einen Sieg in der Serie A bejubeln dürfen. Der Aufsteiger bezwang US Cremonese am elften Spieltag mit 1:0 (0:0) und verbuchte damit den ersten Erfolg nach der Rückkehr in Italiens Fußball-Oberhaus. Zuletzt hatte Pisa im Mai 1991 einen Erstliga-Sieg einfahren können, damals gelang ein 1:0 gegen Bari. Danach spielte Pisa mehr als drei Jahrzehnte nicht mehr in der Serie A, ehe im Sommer der Wiederaufstieg gelang.

Gegen Cremonese begann Pisa gut, musste dann aber lange bangen. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte der in Berlin geborene Touré (27), der früher für Werder Bremen spielte, per Kopf das Tor des Tages. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
02.11.2025
3 min.
Vorn herrscht Spannung: Paderborn löst Schalke ab
Zweimal Grund zur Freude: Paderborn ist neuer Tabellenführer.
Paderborn schafft den siebten Sieg in Serie. Der Lohn: Platz eins in der Tabelle. Schalke zahlt für die Last-Minute-Niederlage beim KSC. Im Aufstiegsrennen geht es rasant zu.
Jens Marx, dpa
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
19.10.2025
3 min.
Hoffenheim siegt auswärts – St. Paulis Krise spitzt sich zu
Andrej Kramaric (vorne, 1899 Hoffenheim) jubelt nach seinem Treffer zum 2:0.
Hoffenheim bleibt auswärts eine Macht: Mit dem 3:0 beim FC St. Pauli sammeln die Kraichgauer die nächsten drei Punkte in der Fremde. Für die Hamburger ist es schon die vierte Niederlage in Serie.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel