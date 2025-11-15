Mit einem Wermutstropfen: Lichtenstein fertigt Dresdner SC ab und zieht ins Viertelfinale des Sachsenpokals ein

Fußball
Die Fortschritt-Fußballer haben ihr Heimspiel am Samstag mit 5:2 gewonnen. Welche Schwäche des DSC die Gastgeber dank des Videostudiums ausnutzen konnten.
Wenn ein Team aus der Fußball-Sachsenklasse einen Kontrahenten besiegt, der eine Etage höher in der Sachsenliga spielt, ist das nicht unbedingt eine Pokalsensation, sondern nur eine Überraschung. Aber wie souverän Fortschritt Lichtenstein am Samstag beim 5:2-Heimsieg gegen den Dresdner SC aufgetreten ist, war dabei alles andere als...
