Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mit "Gänsehaut": Topfavoritin Sabalenka bei US Open weiter

Aryna Sabalenka schaffte nach Problemen im ersten Satz am Ende souverän den Zweitrunden-Einzug.
Aryna Sabalenka schaffte nach Problemen im ersten Satz am Ende souverän den Zweitrunden-Einzug. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Aryna Sabalenka schaffte nach Problemen im ersten Satz am Ende souverän den Zweitrunden-Einzug.
Aryna Sabalenka schaffte nach Problemen im ersten Satz am Ende souverän den Zweitrunden-Einzug. Bild: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
Sport-Mix
Mit "Gänsehaut": Topfavoritin Sabalenka bei US Open weiter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tennisstar Aryna Sabalenka hat bei den US Open die letzte Chance für dieses Jahr, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Zum Auftakt wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht - nach anfänglichen Problemen.

New York.

Tennisstar Aryna Sabalenka hat ihre angestrebte Titelverteidigung bei den US Open mit etwas Mühe, aber erfolgreich begonnen. Nach Problemen im ersten Satz setzte sich die belarussische Weltranglisten-Erste mit 7:5, 6:1 gegen die Schweizer Außenseiterin Rebeka Masarova durch und zog damit in die zweite Runde ein. 

"Als ich den Satzball gewonnen habe und ihr mich angefeuert habt, hatte ich eine Gänsehaut", sagte Sabalenka, die nun auf die Russin Polina Kudermetova trifft, im Siegerinterview zum Publikum im Arthur-Ashe-Stadium. 

Sabalenka lag im ersten Satz nach einem Aufschlagverlust sogar mit 2:3 hinten, kämpfte sich dann aber prompt zurück. Den ersten Satzgewinn machte sie perfekt, als sie einen Schmetterball ihrer Gegnerin erfolgreich konterte. Der zweite Satz wurde dann zu einer einseitigen Angelegenheit für die Favoritin. Die Weltranglisten-108. Masarova, die mit einem Verband am rechten Arm spielte, leistete sich zunehmend leichtere Fehler. 

Drei Grand-Slam-Titel hat Sabalenka bereits gewonnen. In dieser Saison stand die 27-Jährige im Endspiel der Australian Open und der French Open. Die US Open in New York sind als abschließendes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison die letzte Chance, 2025 einen der vier wichtigsten Tennistitel zu holen.

Deutsches Aufgebot so klein wie seit 42 Jahren nicht mehr

Deutsche Teilnehmer waren am ersten Turniertag noch nicht im Einsatz. Angeführt von Alexander Zverev sind lediglich sechs deutsche Tennisprofis in den Einzel-Wettbewerben am Start - weniger waren es zuletzt 1983 bei einem der Grand-Slam-Turniere. 

Die US Open starteten dieses Jahr zum ersten Mal an einem Sonntag statt an einem Montag - wie auch die Australian Open und die French Open. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
2 min.
Tödlicher Unfall bei Hartenstein: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit VW
Der Rettungshubschrauber Christoph 46 war im Einsatz bei dem tödlichen Verkehrsunfall auf der S255 bei Hartenstein-Thierfeld.
Ein schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang für eine 27-jährige Radfahrerin ereignete sich Dienstagabend bei Hartenstein-Thierfeld.
Cornelia Henze und Niko Mutschmann
21.08.2025
2 min.
US Open: Machbare Gegner für Zverev
Alexander Zverev hatte bei den US Open Glück mit der Auslosung.
Alexander Zverev hat vor Beginn der US Open noch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Immerhin die Auslosung meint es gut mit dem Tennis-Spieler.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
21:25 Uhr
3 min.
FSV Zwickau: Drei Tore reichen bei den Hertha-Bubis nicht zum Sieg
Andrej Startsev kehrte gegen Hertha zurück, schoss ein Tor und ging doch nicht als Sieger vom Platz.
Einmal in Rückstand, zweimal in Führung und doch kein Dreier: Die Schwäne kehren mit einem Punkt aus Berlin zurück.
Knut Berger
21:27 Uhr
2 min.
Das gibt es nur in der Erzgebirgsstadt Sayda: Vom Kirchturm klingt der Startschuss fürs Bergfest
200 Stufen über Holztreppen haben Friedebacher Musikanten bewältigt, um das Signal zum Bergfest zu geben.
Christof Heyden
21.08.2025
4 min.
Zverev? Sinner? Djokovic? Fragen vor dem US- Open-Spektakel
Wie fit ist Alexander Zverev? So lautet eine der Fragen vor dem Start der US Open.
Das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt. Alexander Zverev gibt vorher ein bedenkliches Bild ab. Er ist damit nicht der Einzige.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel