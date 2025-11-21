Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mit KI-Video: Trump schwärmt von Ronaldo nach Besuch

Gast im Weißen Haus: Superstar Cristiano Ronaldo.
Gast im Weißen Haus: Superstar Cristiano Ronaldo. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Donald Trump schwärmte von Cristiano Ronaldo. (Archivbild)
Donald Trump schwärmte von Cristiano Ronaldo. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Gast im Weißen Haus: Superstar Cristiano Ronaldo.
Gast im Weißen Haus: Superstar Cristiano Ronaldo. Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Donald Trump schwärmte von Cristiano Ronaldo. (Archivbild)
Donald Trump schwärmte von Cristiano Ronaldo. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Fußball
Mit KI-Video: Trump schwärmt von Ronaldo nach Besuch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fußball-Star Cristiano Ronaldo beeindruckt den US-Präsidenten in Washington. Nach dem Treffen postet Trump ein offensichtlich KI-generiertes Video der beiden beim Kick im Weißen Haus.

Washington.

Dieser Besuch wirkt nach: US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach dem Treffen im Weißen Haus in großen Tönen gelobt. Ronaldo sei ein großartiger Junge, schrieb Trump in dicken Lettern bei Instagram. "Es war toll, ihn im Weißen Haus zu treffen. Er ist wirklich klug - und cool!!!"

Dazu postete der US-Präsident ein offensichtlich mit KI generiertes Video, das die beiden beim Fußballspielen im Weißen Haus zeigt - bis die Kamera nach einem Gemeinschaftsschuss der beiden zu Bruch geht. Ein anderes Video des Weißen Hauses, das die beiden zeigt, trug die Überschrift "Two GOATS", also "Zwei Größte aller Zeiten".

Ronaldo begleitete saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman

Ronaldo war bei dem Treffen samt Abendessen in der Hauptstadt Washington Teil der Entourage des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Der 40-Jährige steht seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr unter Vertrag.

Der portugiesische Ausnahmespieler schrieb nach dem Besuch bei Instagram: "Jeder von uns hat etwas Wertvolles beizutragen, und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, neue Generationen zu inspirieren, eine Zukunft zu gestalten, die von Mut, Verantwortung und dauerhaftem Frieden geprägt ist."

Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Vergabe dorthin war unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage umstritten. Ronaldo warb bereits öffentlich für das Turnier. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Kreise: Cristiano Ronaldo trifft Trump im Weißen Haus
Fußball-Star Cristiano Ronaldo soll an diesem Dienstag ins Weiße Haus kommen. (Archivfoto)
Noch heute soll Fußball-Star Cristiano Ronaldo überraschend ins Weiße Haus kommen. Dabei ist Kreisen zufolge ein Abendessen mit US-Präsident Donald Trump geplant. Die beiden sollen nicht allein sein.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
19:03 Uhr
2 min.
Trump rechnet mit mehr Respekt vom Sohn nach Ronaldo-Besuch
Gast im Weißen Haus: Superstar Cristiano Ronaldo.
Fußball-Star Cristiano Ronaldo stattet dem US-Präsidenten einige Monate vor der WM einen Besuch ab. Und der Portugiese hat einen großen Fan in der Trump-Familie.
Mehr Artikel