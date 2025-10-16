Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mit Klopp und Khedira: DFL setzt Expertengruppe ein

Ex-Coach Jürgen Klopp ist nun auch in Diensten der DFL. (Archivfoto)
2014er-Weltmeister Sami Khedira gehört der neuen DFL-Expertengruppe an. (Archivfoto)
Ex-Coach Jürgen Klopp ist nun auch in Diensten der DFL. (Archivfoto)
2014er-Weltmeister Sami Khedira gehört der neuen DFL-Expertengruppe an. (Archivfoto)
1. Bundesliga
Mit Klopp und Khedira: DFL setzt Expertengruppe ein
Eine neue Expertengruppe soll Kompetenzen bündeln, um den deutschen Fußball fit für die Zukunft zu machen. Mit dabei sind ein ehemaliger Startcoach und ein Weltmeister von 2014.

Frankfurt/Main.

Der frühere Toptrainer Jürgen Klopp und Ex-Weltmeister Sami Khedira sind Teil einer neuen DFL-Expertengruppe. Das Gremium soll nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) Kompetenzen von Clubs, Liga, DFB und externen Fachleuten bündeln, "um Weichenstellungen für eine sportlich erfolgreiche Zukunft des deutschen Profifußballs zeitnah und intensiv zu diskutieren". Erste Ergebnisse erwartet die DFL im Frühjahr 2026.

Das Profilager aus der sogenannten Kommission Fußball wird durch Andreas Bornemann (FC St. Pauli), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) vertreten. Für die DFL-Kommission Leistungszentren ist Jochen Sauer vom FC Bayern München dabei. DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig komplettieren das Gremium. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
