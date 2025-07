Mit Schlager-Hits, ohne Wolfgang Petry: DFB-Team vor Spanien

Die Hits von Wolfgang Petry sind angesagt bei den deutschen Fußballerinnen. Zum Halbfinale kommt der Schlagerstar aber nicht. Zu einem möglichen Endspiel würde ein anderer Promi sicher anreisen.

Zürich.

Die deutschen Fußballerinnen müssen vor dem EM-Halbfinale wohl auf die musikalische Live-Unterstützung von Wolfgang Petry verzichten. Der Schlagerstar werde es nicht zum K.o.-Duell gegen Spanien am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) nach Zürich schaffen, sagte DFB-Sprecherin Annette Seitz auf einer Pressekonferenz. Petry hatte die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück während der Vorbereitung am 23. Juni in Herzogenaurach besucht, zusammen sangen sie etliche Hits des 73-Jährigen.