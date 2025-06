Mit Video: Skispringerin Selina Freitag aus dem Erzgebirge fliegt sich für das nächste große Ziel ein

Die 24-Jährige vom WSC Oberwiesenthal hat im Vorwinter Sportgeschichte geschrieben. Doch einen Traum will sie sich schon im kommenden Olympiawinter erfüllen.

Ihren Platz in den Skisprung-Geschichtsbüchern hat Selina Freitag bereits. Im Vorwinter gelang der Skispringerin aus dem Erzgebirge der erste 200-Meter-Flug einer deutschen Frau. In Vikersund segelte die 24-Jährige vom WSC Oberwiesenthal am 14. März auf 202,0 Meter. Noch heute strahlen ihre Augen, wenn sie darauf angesprochen wird. Die...