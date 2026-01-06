Mit viel Selbstvertrauen und großer Vorfreude: Strelow bereit für Biathlon-Spektakel in Oberhof

Sachsens bester Skijäger zeigte zuletzt auf Schalke und in Frankreich starke Leistungen. Die ansteigende Formkurve will er auch am Grenzadler unter Beweis stellen. Über 50.000 Zuschauer werden erwartet.

Zu Weihnachten herrschte bei Justus Strelow sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Bei den Eltern in Hermsdorf gönnte sich der Skijäger eine kurze mentale Auszeit im Kreis seiner Lieben. „Wir waren im Erzgebirge. Es waren ruhige Tage. Ich genieße den normalen Alltag mit der Familie sehr", sagte der verheiratete Vater eines Sohnes bei einer...