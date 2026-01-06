MENÜ
  • Mit viel Selbstvertrauen und großer Vorfreude: Strelow bereit für Biathlon-Spektakel in Oberhof

Justus Strelow ist optimistisch und bereit für sein Heimspiel in Oberhof.
Justus Strelow ist optimistisch und bereit für sein Heimspiel in Oberhof. Bild: Imago
Wintersport
Mit viel Selbstvertrauen und großer Vorfreude: Strelow bereit für Biathlon-Spektakel in Oberhof
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens bester Skijäger zeigte zuletzt auf Schalke und in Frankreich starke Leistungen. Die ansteigende Formkurve will er auch am Grenzadler unter Beweis stellen. Über 50.000 Zuschauer werden erwartet.

Zu Weihnachten herrschte bei Justus Strelow sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Bei den Eltern in Hermsdorf gönnte sich der Skijäger eine kurze mentale Auszeit im Kreis seiner Lieben. „Wir waren im Erzgebirge. Es waren ruhige Tage. Ich genieße den normalen Alltag mit der Familie sehr“, sagte der verheiratete Vater eines Sohnes bei einer...
15:53 Uhr
4 min.
Preuß holt Olympia-Norm - Strelow um 0,5 Sekunden geschlagen
Franziska Preuß will im neuen Jahr weiter angreifen. (Archivbild)
Biathletin Franziska Preuß kommt nach ihrer Zwangspause langsam in Schwung. Ein großes Thema kann sie abhaken. Derweil schrammt Justus Strelow nur knapp am Podest vorbei.
Sandra Degenhardt, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
10:52 Uhr
2 min.
Biathlon-Aufgebot für Oberhof: Grotian fit, Kühn zurück
Nach überstandener Krankheit zurück: Selina Grotian. (Archivbild)
Ein Wechsel bei den deutschen Frauen, zwei bei den Männern: Beim Heim-Weltcup in Oberhof beginnt die entscheidende Phase vor den Olympischen Winterspielen.
