Mitfavorit Schweden jubelt zum EM-Start

Das Duell der Verlobten Pernille Harder und Magdalena Eriksson im EM-Spiel in Genf fällt aus. Die Schwedinnen aber zeigen, dass mit ihnen in der Schweiz zu rechnen ist.

Genf.

Mitfavorit Schweden ist mit einem Zittersieg in die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz gestartet. Die WM-Dritten von 2019 und 2023 besiegten in der Deutschland-Gruppe C Dänemark mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages in Genf erzielte Filippa Angeldahl von Real Madrid in der 55. Minute.