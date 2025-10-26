„Mithalten reicht nicht“: Dicke Luft bei Dynamo Dresden

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden verspielt gegen den SC Paderborn wieder einmal eine Führung und kassiert die fünfte Saisonniederlage. Der Trainer kritisiert das Defensivverhalten allgemein, aber auch einen Spieler, der sich beim Ausgleich wegdreht.

Rückkehrer Mika Baur zeigte sich bei seinem Treffer zum 2:1-Sieg in Dresden als netter Kerl. „Das hat etwas mit Anstand und Respekt zu tun, ich hatte eine gute Zeit hier", erklärte der Paderborner Mittelfeldspieler, weshalb er nach seinem Tor „nur innerlich" gejubelt hatte. In der Vorsaison hatte der Sohn des ehemaligen...