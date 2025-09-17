Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mittendrin bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Japanischer Perfektionismus und ein großes Rätsel

Diszipliniert stehen die Japaner in der Schlange - und sie lieben es.
Diszipliniert stehen die Japaner in der Schlange - und sie lieben es. Bild: Annika Saunus
Diszipliniert stehen die Japaner in der Schlange - und sie lieben es. Bild: Annika Saunus
Diszipliniert stehen die Japaner in der Schlange - und sie lieben es. Bild: Annika Saunus
Sport-Mix
Mittendrin bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Japanischer Perfektionismus und ein großes Rätsel
Redakteur
Von Annika-Alicia Saunus
Die 23-jährige Vogtländerin Annika Saunus gehört in Tokio zum Presseteam des Weltverbandes. Sie hofft auf Interviews in ihrer Muttersprache und schreibt für die „Freie Presse“ ein Tagebuch über ihre Erlebnisse.

Regeln. Wenn ich eines nach über zehn Tagen im Land der aufgehenden Sonne festgestellt habe, dann das, dass Japaner es lieben, sie aufzustellen, und noch viel mehr: sich auch daran zu halten. Schlangen stehen dabei ganz besonders hoch im Kurs. Nicht etwa Kriechtiere, sondern jene, die aus einer Reihe von Menschen bestehen. Egal, ob das Warten auf...
