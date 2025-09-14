Mittendrin bei der Leichtathletik-WM in Tokio: Über Ventilatoren in Jacken und glückliche Finnen

Sport-Mix
Die 23-jährige Vogtländerin Annika Saunus gehört in Tokio zum Presseteam des Weltverbandes. Sie hofft auf Interviews in ihrer Muttersprache und schreibt für die „Freie Presse“ ein Tagebuch über ihre Erlebnisse.
Auf dem Weg zur Pressetribüne, bereit für eine vielversprechende Abendvorstellung des Stabhochsprung-Überfliegers Mondo Duplantis, kommt mir ein finnischer Kollege mit einer scheinbar recht dicken Jacke entgegen. Während er sich für den Fahrstuhl entscheidet, treffe ich die Fehlentscheidung, die vier Stockwerke zu Fuß hinaufzueilen; mein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.