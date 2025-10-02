Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mixed-Rennen: Deutsche verpassen Podium bei EM

Der deutsche Radprofi Miguel Heidemann war Teil des deutschen Mixed-Teams bei der EM. (Archivbild)
Der deutsche Radprofi Miguel Heidemann war Teil des deutschen Mixed-Teams bei der EM. (Archivbild) Bild: Jerome Delay/AP/dpa
Radsport
Mixed-Rennen: Deutsche verpassen Podium bei EM
Nur sieben Nationen gehen bei der Rad-EM in Frankreich beim Teamzeitfahren an den Start. Für die Deutschen reicht es dennoch nicht für die nächste Medaille.

Étoile-sur-Rhône.

Das geschwächte deutsche Aufgebot hat bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Frankreich die nächste Medaille verpasst. Beim Teamzeitfahren belegten Mieke Kröger, Lisa Klein, Franziska Brauße, Louis Leidert, Miguel Heidemann und Paul Fietzke den vierten Rang. Im vergangenen Jahr hatten die Deutschen in Belgien die Silbermedaille gewonnen. Dieses Mal musste der 20 Jahre alte Leidert früh vom Rad steigen. 

Nach 40 Kilometern rund um die Gemeinde Étoile-sur-Rhône im Süden des Landes feierte Frankreich am Donnerstag Heim-Gold. Sieben Sekunden lagen die Gastgeber vor den Italienern, 40 vor den Schweizern. Die Deutschen hatten einen Abstand von 1:25 Minuten auf die Franzosen und 45 Sekunden auf Rang drei. Nur sieben Nationen nahmen an dem Mixed-Rennen teil, darunter noch Luxemburg, Estland und die Ukraine.

Fünfter beim Mixed-Rennen in Ruanda

Am Mittwoch hatte Magdalena Leis im Junioren-Einzelzeitfahren Silber geholt. Beim Teamzeitfahren der WM in der vergangenen Woche in Ruanda waren die Deutschen in anderer Besetzung, aber auch ohne Zeitfahrmeister Maximilian Schachmann und die kurzfristig erkrankte Liane Lippert gestartet und auf Rang fünf gefahren. 

Die 27 Jahre alte Lippert leidet noch immer an den Folgen eines Magen-Darm-Virus und verpasst deshalb auch das EM-Rennen der Frauen-Konkurrenz am Samstag, wie der Verband mitteilte. 

Die EM wird zwischen dem 1. und 5. Oktober in Drôme und Ardèche ausgetragen. Das Duell zwischen den Top-Stars Tadej Pogacar, der zuletzt in Ruanda seinen zweiten WM-Titel gefeiert hatte, und Rivale Jonas Vingegaard beim Straßenfest am Sonntag wird von vielen Fans mit Spannung erwartet. (dpa)

