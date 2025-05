MLS: Messi und Miami beenden Negativserie

Lionel Messi und Inter Miami beenden ihre kleine Ergebniskrise - zum Leidwesen von Sandro Schwarz und Ex-Bayern-Profi Eric Maxim Choupo-Moting.

Fort Lauderdale.

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi hat mit Inter Miami nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgefunden. Das Team aus Florida gewann in der MLS sein Heimspiel gegen Vorjahresfinalist New York Red Bulls klar mit 4:1. Für Miami war es der fünfte Saisonsieg im neunten Ligaspiel, mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz liegt Inter auf Platz fünf der Eastern Conference.