Marco Reus und Titelverteidiger LA Galaxy befinden sich in der Major League Soccer in einer tiefen Krise. Bei der Neuauflage des Vorjahres-Finals überragt ein anderer ehemaliger Bundesliga-Spieler.

Harrison.

Marco Reus und Titelverteidiger Los Angeles Galaxy haben in der Neuauflage des Vorjahres-Finals der Major League Soccer bei den New York Red Bulls ein 0:7 (0:3)-Debakel erlebt. Damit wartet das Team um den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler nach zwölf Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg. Der Meister rangiert mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, der letzte Sieg war das mit 2:1 gewonnene Finalspiel gegen New York im Dezember 2024.