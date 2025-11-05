Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mode aus den Neunzigern: DFB stellt neues Heim-Trikot vor

Spielmacher im neuen Trikot: Florian Wirtz.
Spielmacher im neuen Trikot: Florian Wirtz. Bild: -/Adidas/dpa
Spielmacher im neuen Trikot: Florian Wirtz.
Spielmacher im neuen Trikot: Florian Wirtz. Bild: -/Adidas/dpa
Fußball
Mode aus den Neunzigern: DFB stellt neues Heim-Trikot vor
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Retro-Gefühle beim DFB: Das neue Heim-Trikot erinnert an WM-Turniere in den 1990ern. Stürmer Woltemade findet das Jersey, das Deutschland auch bei der WM 2026 tragen will, jetzt schon "Weltklasse".

Frankfurt/Main.

Eine Hommage an die 90er-Jahre: Der Deutsche Fußball-Bund und sein Ausrüster Adidas haben das neue Heim-Trikot der Nationalteams vorgestellt. Das in traditionellem Weiß gehaltene Jersey mit quer über die Brust laufenden Streifen in Schwarz, Rot und Gold erinnert stark an das Weltmeister-Trikot von 1990. Die "Zickzack-Optik" sei indes an das Modell aus dem Jahr 1994 angelehnt, als erstmals eine WM in den USA stattfand, teilte der DFB mit.

Die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann läuft im WM-Quali-Spiel am 14. November in Luxemburg erstmals in dem neuen Stoff auf. Eine Qualifikation vorausgesetzt, wird das DFB-Team auch im kommenden Sommer in diesem Trikot in den USA, Kanada und Mexiko um den fünften WM-Titel nach 1954, 1974, 1990 und 2014 spielen.

Großer Fan des neuen DFB-Trikots: Stürmer Nick Woltemade.
Großer Fan des neuen DFB-Trikots: Stürmer Nick Woltemade. Bild: -/Adidas/dpa
Großer Fan des neuen DFB-Trikots: Stürmer Nick Woltemade.
Großer Fan des neuen DFB-Trikots: Stürmer Nick Woltemade. Bild: -/Adidas/dpa

"Ich mag diesen Look wirklich sehr, der ist so schön retro. Ich finde es Weltklasse und freue mich darauf, bald darin zu spielen", sagte Stürmer Nick Woltemade laut Mitteilung. Er habe selten ein Trikot "cooler" gefunden.

Abschied von Adidas - ab 2027 geht es beim DFB mit Nike weiter

Es ist vorerst das letzte von Adidas bereitgestellte DFB-Trikot. Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus. Der US-Sportartikelhersteller soll nach Informationen des "Handelsblatts" mit 100 Millionen Euro pro Jahr etwa doppelt so viel wie die seit Jahrzehnten dauernde Partnerschaft mit Adidas bringen. Der DFB setzt inzwischen fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr um.

Neben der Nagelsmann-Elf werden auch die U-Nationalmannschaften sowie das Frauenteam künftig in dem neuen Heim-Trikot auflaufen. Die erste Möglichkeit zum Tragen bietet sich den Spielerinnen von Bundestrainer Christian Wück im Hinspiel des Nations-League-Finales am 28. November in Kaiserslautern gegen Spanien. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
14:20 Uhr
5 min.
Signale von Nagelsmann: El Mala und Sané für Quali-Endspurt
Nagelsmann hat für die letzten Quali-Spiele personelle Akzente gesetzt. (Archivbild)
Jetzt soll in der WM-Qualifikation nichts mehr schiefgehen. Der Bundestrainer zeigt mit seiner Personalauswahl, dass Leistung zählt. Ein Kölner Neuling und ein prominenter Rückkehrer profitieren.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
5 min.
DFB-Boss Neuendorf: Mit Nike-Millionen in zweite Amtszeit
DFB-Spitzen: Präsident Bernd Neuendorf und die bisherige Generalsekretärin Heike Ullrich (Archivfoto)
Der lange krisengeplagte DFB will künftig mehr gestalten als reparieren. Juristische Altlasten machen dem Verband aber weiter zu schaffen. Beim Bundestag wird ein Gerangel um Vize-Posten erwartet.
Ulrike John, dpa
Mehr Artikel