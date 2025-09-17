Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon

José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Benfica.
José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Benfica. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Benfica.
José Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Benfica. Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Fußball
Mourinho vor Rückkehr zu Benfica Lissabon
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Champions-League-Playoffs war José Mourinho noch an Benfica gescheitert. Kurz danach trennte sich Fenerbahce Istanbul vom Starcoach - der nun wohl nach Lissabon zurückkehren dürfte.

Lissabon.

José Mourinho steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einer Rückkehr zu Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon. Nach der peinlichen 2:3-Heimniederlage in der Champions League gegen FK Karabach Agdam aus Aserbaidschan hatte Benfica sich noch in der Nacht vom bisherigen Trainer Bruno Lage getrennt.

In den Stunden danach soll Mourinho bereits seine Zustimmung gegeben haben. Im Laufe des Mittwochs sollen die Verhandlungen abgeschlossen werden, wie das Fachmagazin "A Bola" berichtet. Mourinho hatte Benfica bereits kurzzeitig im Jahr 2000 als Nachfolger von Jupp Heynckes trainiert.

Der 62 Jahre alte Starcoach hatte zuletzt für Fenerbahçe Istanbul gearbeitet. Nachdem er in den Playoffs zur Königsklasse ausgerechnet an Benfica gescheitert war, hatten die Türken ihn erst vor kurzem freigestellt. Nun deutet vieles darauf hin, dass Mourinho nach über 20 Jahren im Ausland nach Portugal zurückkehren könnte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
17:46 Uhr
1 min.
Bestätigt: Tedesco wird Mourinho-Nachfolger bei Fenerbahce
Dominico Todesco (Archivbild)
Nach dem aus von José Mourinho setzt Fenerbahce Istanbul auf den Ex-Schalker Domenico Tedesco. Er soll den Club wieder zum Erfolg führen.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
29.08.2025
2 min.
Star-Coach Mourinho muss bei Fenerbahçe Istanbul gehen
Für Star-Trainer Mourinho ist bei Fenerbahçe Istanbul Schluss. (Archivbild)
Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation trennt sich der türkische Club von seinem berühmten Trainer. Für den Portugiesen endet ein erfolgloses Gastspiel.
Mehr Artikel