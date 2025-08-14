Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Müller in Vancouver: Abenteuer nur mit Titeln spannend

Thomas Müller bei der Ankunft in Vancouver.
Thomas Müller bei der Ankunft in Vancouver. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Thomas Müller bei der Ankunft in Vancouver.
Thomas Müller bei der Ankunft in Vancouver. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Fußball
Müller in Vancouver: Abenteuer nur mit Titeln spannend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müller präsentiert sich bei seinem ersten Auftritt in Kanada bestens gelaunt, spricht über Leberkäse und Staubsaugen. Gleichzeitig unterstreicht der Ex-Weltmeister, dass er viel vorhat.

Vancouver.

Thomas Müller hat bei seinem Engagement bei den Vancouver Whitecaps weitere Trophäen im Blick. "Ich habe so viele Jahre bei Bayern in Europa gespielt, aber es war Zeit für ein Abenteuer. Ein Abenteuer ist aber nur spannend, wenn man um Titel spielen kann", sagte der 35-Jährige bei seiner ersten Pressekonferenz in Kanada: "Es gibt eine Chance darauf, nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr."

Möglichst lange vom Hype profitieren

Müller wurde in seiner neuen Wahlheimat herzlich empfangen. "Ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß, dass ich ein bisschen einen Hype ausgelöst habe. Davon wollen wir so lange wie möglich profitieren", sagte der Weltmeister von 2014. Schon am Freitag soll Müller erstmals mit dem Team aus der Westküsten-Metropole trainieren. Am Sonntag gegen Houston Dynamo FC rechnen die Club-Verantwortlichen um den deutschen Sportdirektor Axel Schuster mit Müllers Debüt in der nordamerikanischen Major League Soccer.

"Ich bin sehr froh, diese Chance zu bekommen. Ich will so schnell wie möglich auf dem Feld sein, deswegen bin ich hier", sagte Müller: "Ich hoffe, dass ich sehr schnell reinkomme. Ich weiß nicht, wie viele Tage es dauern wird, aber ich bin fit und will alles geben." Er denke auch, er werde "schnell Freunde finden", weil er ein offener Typ sei.

Auch in Vancouver gibt's richtigen Leberkäse

Dass er nach vielen Jahren in der Heimat nun erstmals im Ausland alleine klarkommen muss, sei kein Problem. "Ich weiß sogar, wie man staubsaugt", sagte Müller mit einem Grinsen. Dass er bei dem Medientermin unter anderem mit Leberkäse empfangen wurde, steigerte seine ohnehin schon gute Laune. "Es ist gut zu wissen, dass man auch in Vancouver bayerische Spezialitäten genießen kann", sagte Müller: "Die bayerische Küche ist zwar nicht für den Leistungssport kreiert worden, trotzdem bin ich froh, dass ich hier eine Anlaufstelle habe."

Müller hat bei den Whitecaps einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison erhalten. Sein ausgelaufener Kontrakt beim FC Bayern München war nicht verlängert worden. Nach langer Bedenkzeit und der Club-WM als Abschiedsturnier bei den Bayern entschied er sich für Nordamerika und gegen ein Karriereende. "Mein Körper fühlt sich noch viel zu fit an, um jetzt einfach aufzuhören. Ich bin sehr motiviert und einfach froh, hier zu sein", sagte Müller, für den seine vielen Erfolge keine große Rolle spielen: "Es geht nicht um Titel in der Vergangenheit, es geht darum, Titel in der Zukunft zu gewinnen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08:04 Uhr
5 min.
Müller spielt jetzt "Soccer": Vancouver-Abenteuer beginnt
Müller hatte Spaß bei seiner Vorstellung und platzierte auch auf Englisch seine Scherze.
Zum ersten Mal in seiner Karriere als Profi-Fußballer muss sich Thomas Müller in einem ganz neuen Umfeld zurechtfinden. In Vancouver zeigt er, dass seine Scherze auch auf Englisch funktionieren.
Maximilian Haupt, dpa
13.08.2025
3 min.
"Leicht nervös": Müller hebt ab nach Kanada
Hebt ab nach Vancouver: Thomas Müller.
Kurz vor dem Abflug nach Vancouver veröffentlicht Thomas Müller einen knappen Video-Clip. Natürlich mit einem Lächeln auf den Lippen.
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
Mehr Artikel