Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Müller "kein Shakespeare", aber: "Radio Müller auf Englisch"

Thomas Müller ist auch in seinem neuen Team ein Spaßvogel.
Thomas Müller ist auch in seinem neuen Team ein Spaßvogel. Bild: Ethan Cairns/The Canadian Press/AP/dpa
Thomas Müller (l) gewann mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft.
Thomas Müller (l) gewann mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft. Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Der langjährige Bayern-Profi Thomas Müller (M) erzielte gegen den Vancouver FC selbst einen Treffer.
Der langjährige Bayern-Profi Thomas Müller (M) erzielte gegen den Vancouver FC selbst einen Treffer. Bild: Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Thomas Müller ist auch in seinem neuen Team ein Spaßvogel.
Thomas Müller ist auch in seinem neuen Team ein Spaßvogel. Bild: Ethan Cairns/The Canadian Press/AP/dpa
Thomas Müller (l) gewann mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft.
Thomas Müller (l) gewann mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft. Bild: ETHAN CAIRNS/The Canadian Press/AP/dpa
Der langjährige Bayern-Profi Thomas Müller (M) erzielte gegen den Vancouver FC selbst einen Treffer.
Der langjährige Bayern-Profi Thomas Müller (M) erzielte gegen den Vancouver FC selbst einen Treffer. Bild: Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Fußball
Müller "kein Shakespeare", aber: "Radio Müller auf Englisch"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sprachbarriere? Keineswegs. Auch bei den Vancouver Whitecaps ist Thomas Müller auf und neben dem Platz sehr kommunikativ. Die Bilder von Oktoberfest schaut er sich mit Wehmut an.

Vancouver.

Nach rund sieben Wochen seines Ausland-Abenteuers bei den Vancouver Whitecaps spürt Thomas Müller keine Sprachschwierigkeiten. "Mein Englisch ist noch kein Shakespeare, das ist mir klar. Aber in der internationalen Fußballsprache kommt es auf das Wesentliche an", schrieb der Ex-Nationalspieler in seinem eigenen Newsletter. 

Dass der Weltmeister von 2014 kürzlich sein Team zum Gewinn der kanadischen Meisterschaft geführt hat und mit jetzt mit 35 Titeln der erfolgreichste deutsche Fußballer vor seinem langjährigen Teamgefährten Toni Kroos ist, stärkt die Eingewöhnung. "Erster Titel in Vancouver, Radio Müller läuft jetzt auf Englisch und die Playoffs stehen vor der Tür – in Kanada geht's rund", schrieb Müller.

Ex-Bayern-Star schickt "zünftiges Prosit aus Vancouver"

Müller will auch in der K.-o.-Runde der Major League Soccer mit Vancouver für Furore sorgen. Dafür sei der Triumph in der kanadischen Meisterschaft Gold wert gewesen, meinte der 36-Jährige: "Besonders wichtig war mir, dass wir als Mannschaft im Finale gezeigt haben, wie wir funktionieren können, wenn es zählt. Im Amerikanischen heißt es "Do or die" – genau diese Mentalität brauchen wir in den anstehenden Playoffs."

Der langjährige Bayern-Profi wünschte zudem "ein zünftiges Prosit aus Vancouver an alle auf dem Münchener Oktoberfest. Die Bilder, die ich von Freunden geschickt bekomme, sind großartig – auch wenn sie bei mir teilweise um 3 Uhr nachts ankommen", schrieb er: "Die Schweinshaxen muss ich mir hier leider vorstellen. Habt Spaß auf der Wiesn." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
2 min.
Tor und Vorlage für Müller: Vancouver siegt erneut in MLS
Thomas Müller (links) hatte beim 4:1 mit Vancouver viel zu Jubeln.
Thomas Müller ist längst eine zentrale Figur für seinen neuen Club. Beim 4:1 gegen die San José Earthquakes ist der Ex-Nationalspieler an zwei Toren für Vancouver direkt beteiligt.
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
02.10.2025
3 min.
Kanadischer Meister: Titel-Rekord und 300. Tor für Müller
Thomas Müller (l) gewann mit den Vancouver Whitecaps die kanadische Meisterschaft.
Nächste Trophäe für Thomas Müller in Kanada - der einstige Weltmeister hat großen Anteil an der kanadischen Meisterschaft und einen Rekord für sich allein.
Mehr Artikel