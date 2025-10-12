Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Müller schießt Vancouver in der Nachspielzeit auf Platz eins

Thomas Müller jubelt mit den Vancouver Whitecaps über seinen Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg in Orlando.
Thomas Müller jubelt mit den Vancouver Whitecaps über seinen Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg in Orlando. Bild: Kevin Kolczynski/AP/dpa
Die Vancouver Whitecaps haben dank Thomas Müller Platz eins in der Western Conference erobert.
Die Vancouver Whitecaps haben dank Thomas Müller Platz eins in der Western Conference erobert. Bild: Kevin Kolczynski/AP/dpa
Thomas Müller jubelt mit den Vancouver Whitecaps über seinen Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg in Orlando.
Thomas Müller jubelt mit den Vancouver Whitecaps über seinen Treffer in der Nachspielzeit zum 2:1-Erfolg in Orlando. Bild: Kevin Kolczynski/AP/dpa
Die Vancouver Whitecaps haben dank Thomas Müller Platz eins in der Western Conference erobert.
Die Vancouver Whitecaps haben dank Thomas Müller Platz eins in der Western Conference erobert. Bild: Kevin Kolczynski/AP/dpa
Fußball
Müller schießt Vancouver in der Nachspielzeit auf Platz eins
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müller hat sich für die Vancouver Whitecaps als absoluter Volltreffer erwiesen. Sein jüngstes Tor für den kanadischen Club sorgt für Jubelszenen auf und neben dem Rasen.

Orlando.

Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps mit einem ganz späten Treffer auf Platz eins der Western Conference der nordamerikanischen Major League Soccer geschossen. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Erfolg der Kanadier bei Orlando City. "Ich vertraue dem Team, ich liebe das Team", schwärmte Müller von seiner Mannschaft - dann umarmte er überschwänglich eine Reporterin vor der Kamera. "Lasst uns weitermachen", rief der 36-Jährige.

Durch das sechste Müller-Tor in seinem sechsten Einsatz kletterten die Whitecaps einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde mit 63 Zählern im Westen auf Rang eins. Der Spitzenplatz bedeutet einen Heimvorteil in den anstehenden Playoffs. Zum Abschluss der Hauptrunde empfangen die Whitecaps am kommenden Samstag (Ortszeit) im eigenen Stadion den FC Dallas.

Müller dreht das Match

Der Isländer Dagur Dan Thórhallsson sorgte in der ersten Hälfte für die Führung der Gastgeber (24. Minute). In der Schlussphase konnte erst Nelson Pierre für Vancouver ausgleichen, dann kam einmal mehr die große Müller-Schau: Mit einem präzisen Schuss traf er zum 2:1. "Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir nicht jedes Spiel verlieren, wenn wir zurückliegen. Wir gewinnen sogar", sagte Müller. 

Auch Messi trifft und trifft

Der einstige DFB-Spieler ist nicht der einzige Star, der in der MLS fast nach Belieben trifft. Fußball-Legende Lionel Messi führte Inter Miami mit seinen Saisontreffern 25 und 26 zu einem 4:0-Erfolg über Atlanta United. Der Club des argentinischen Weltmeisters hat sich im Osten Platz drei gesichert. Durch seine beiden Tore führt Messi zudem die Torjägerliste der Liga an, in der Müller wegen seines Wechsels während der laufenden Saison weit hinten liegt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
2 min.
Ohne Müller: Vancouver trifft in der MLS spät zum Ausgleich
Ex-Weltmeister Thomas Müller fehlt bei den Vancouver Whitecaps weiterhin angeschlagen.
Der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller kommt für die Vancouver Whitecaps erneut nicht zum Einsatz. Ein Superstar schießt Inter Miami in die Playoffs.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07:55 Uhr
1 min.
Verdi ruft zu Streik im Krankenhaus auf
Beschäftigte des DRK legen am Dienstag in Chemnitz ihre Arbeit nieder (Symbolbild).
Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
21.09.2025
2 min.
Ohne angeschlagenen Müller: Vancouver baut Siegesserie aus
Die Vancouver Whitecaps gewinnen auch ohne den angeschlagenen Thomas Müller.
Die Vancouver Whitecaps demonstrieren in der Major League Soccer auch ohne Thomas Müller ihre Stärke. Ein Superstar trifft für Inter Miami doppelt.
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
Mehr Artikel