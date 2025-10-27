Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Müller trifft wieder: Vancouver gewinnt Playoff-Auftakt

Das 2:0 erzielte Thomas Müller (rechts) per Elfmeter. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Das 2:0 erzielte Thomas Müller (rechts) per Elfmeter. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Fußball
Müller trifft wieder: Vancouver gewinnt Playoff-Auftakt
Erstes Playoff-Spiel, erstes Tor, erster Sieg: Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben im Spiel gegen den FC Dallas viele Gründe für gute Laune. In seiner Reaktion ist Müller unkonventionell.

Vancouver.

Thomas Müller hat in seinem ersten MLS-Playoffspiel getroffen und seine Vancouver Whitecaps zu einem souveränen 3:0 gegen den FC Dallas geführt. Müller erzielte per Foulelfmeter in der 60. Minute das 2:0 und verbuchte damit wettbewerbsübergreifend bereits den neunten Treffer seit seinem Wechsel nach Kanada vor zwei Monaten. 

Fürs Weiterkommen im Modus Best-Of-Three der ersten Playoff-Runde braucht es noch einen weiteren Sieg für Vancouver. Am Samstagabend (Ortszeit) treffen die Teams in Dallas aufeinander.

"Wir haben das Spiel von Anfang an kontrolliert. Das war der Plan. Die Balance finden zwischen Angreifen und bereit sein für Konter. Wir haben die gut kontrolliert und den Ball gut verteilt", sagte Müller im Anschluss bei Apple TV. "Aber das war nur ein Sieg, wir brauchen noch einen Zweiten." Gefragt, was die Whitecaps ausmache, antwortete er: "Wenn ich kein Spieler wäre, sondern ein Experte, würde ich sagen, dieses Team hat einen guten Zusammenhalt. Aber als Spieler verrate ich keine Geheimnisse. Wir sind bereit für mehr. Und ich will Spaß haben mit den Jungs." (dpa)

