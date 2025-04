Müller über Trennung: Bleibt "nichts Negatives" hängen

Kurz vor dem Start seiner Abschiedstour dankt Thomas Müller den Fans. Er spricht nach turbulenten Tagen über das Verhältnis zum FC Bayern, Inter Mailand und die Tür zum Finale dahoam.

München.

Thomas Müller hat nach der verkündeten Trennung vom FC Bayern München im Sommer erklärt, dass er und der Verein positiv in eine gemeinsame Zukunft blicken. "Zwischen mir und dem Club bleibt nichts Negatives hängen. Wir schauen nach vorne und sind voll auf einer Spur. Man muss sich nicht immer einig sein im Leben, um trotzdem voll auf einer Welle zu reiten. Wir haben gemeinsame Ziele und gemeinsame Interessen", sagte Müller auf seinem Instagram-Profil.

Müller: Können uns in die Augen schauen

In dem kurzen Video, das ihn im sonnigen München auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zeigt, dankte er den Fans "von Herzen", nachdem sich "der Staub etwas gelegt hat", wie er den Wirbel um seine Trennung beschrieb. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte entschieden, den Vertrag mit der Club-Ikone nicht zu verlängern.

Münchner Führungsspieler: Thomas Müller (l) und Joshua Kimmich. Bild: Sven Hoppe/dpa Münchner Führungsspieler: Thomas Müller (l) und Joshua Kimmich. Bild: Sven Hoppe/dpa

"Wir können uns gegenseitig in die Augen und positiv in die Zukunft schauen. Rot und weiß - so schaut's aus", sagte Müller, wenngleich er gerne länger geblieben wäre. Wiederholt spekuliert wurde eine Zukunft nach der Profikarriere in anderer Funktion beim FC Bayern.

Im Sommer ist nach einem Vierteljahrhundert beim FC Bayern und mehr als anderthalb Jahrzehnten als Profi dort Schluss. Müller freute sich über die "Wertschätzung" während dieser Zeit, aber auch in den turbulenten vergangenen Tagen. "Das bedeutet mir sehr viel, dass euch auch ein bisschen gefallen hat, was ich auf dem Fußballplatz und so drumherum angestellt habe." Wo seine Zukunft liegt, ließ er offen.

Appell an Fans: Wir brauchen euch gegen Inter

Der 35-Jährige hob die Wichtigkeit des Viertelfinales mit Inter Mailand hervor. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in München und acht Tage später in Mailand fällt die Entscheidung um den Halbfinal-Einzug. Das sei das "Duell, um so richtig die Tür aufzustoßen in Richtung Finale dahoam", unterstrich Müller vor dem Abschlusstraining. "Das ist jetzt das, was wirklich zählt, was uns als Mannschaft beschäftigt, was mich am meisten beschäftigt. Wo wir auch euch brauchen, die ganzen Bayern-Fans. Aber ich glaube, da sind wir alle auf einer Spur."

Das Endspiel in München findet am 31. Mai statt. Seine letzten Spiele als Bayern-Profi wird Müller bei der Club-WM vom 14. Juni bis 13. Juli bestreiten. (dpa)