Müller über Wirtz' Rekordtransfer: "Was sind 150 Millionen?"

Florian Wirtz stellt einen deutschen Transferrekord auf. Ob ihn das beeinflusst beim FC Liverpool? Ex-DFB-Kollege Müller hat eine Antwort. Was hält der Noch-Bayern-Star generell von solchen Summen?

München/Liverpool. Thomas Müller traut seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Florian Wirtz eine erfolgreiche Zeit beim FC Liverpool zu. "Ich denke, Florian passt überall rein. Er ist nicht nur ein sehr guter Fußballer, sondern auch mental sehr stark", sagte der Bayern-Routinier dem US-Sender CBS. Der von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselte Wirtz werde vielleicht etwas Zeit brauchen, sich in der Premier League zurechtzufinden. Dann werde der 22-jährige Offensivspieler aber Erfolg haben, glaubt Müller.

Schätzungsweise bis zu 150 Millionen Euro könnte der Deal den Leverkusenern einbringen - Wirtz stellt damit einen Rekord für deutsche Fußballer auf. Müller glaubt aber nicht, dass die Summe entscheidenden Einfluss auf Wirtz' Leistung auf dem Platz haben wird. "Am Ende sind wir daran gewöhnt, damit umzugehen. Die Erwartungen sind ohnehin so hoch."

Müller zu 150 Millionen: Kein Neymar, aber viele Bäume

Grundsätzlich stellte der 35-Jährige, der den FC Bayern nach der Club-WM verlässt, derart astronomische Transfersummen aber infrage. "Was sind 150 Millionen? Das ist ja schon unwirklich. Es ist nur eine Zahl zwischen Clubs. Welcher Mensch kann fühlen, was 150 Millionen bedeuten. Man kriegt keinen Neymar, aber man kann viele Bäume damit pflanzen. Wie soll man bewerten, was 150 Millionen sind? Manch gute Sachen bekommt man nicht mit 150 Millionen, manche sehr guten Sachen bekommt man und sogar viel davon." Müller sprach sich dagegen aus, einen Transfer anhand der Ablösesummer zu bewerten.

(dpa)