  • Müller vor Playoff-Start: "Das habe ich nicht erwartet"

Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs.
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs. Bild: Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs.
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs. Bild: Ethan Cairns/Canadian Press via ZUMA Press/dpa
Fußball
Müller vor Playoff-Start: "Das habe ich nicht erwartet"
Thomas Müller ist bei den Vancouver Whitecaps angekommen - das betont er ebenso wie sein Trainer. Vor dem Playoff-Auftakt schwärmt der Ex-Weltmeister von seinem Entschluss für den MLS-Club aus Kanada.

Vancouver.

Thomas Müller gerät vor dem Start der Playoffs in der nordamerikanischen Major League Soccer ins Schwärmen. "Ich war offen für viele Dinge", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014, der vom FC Bayern München nach Ablauf seines Vertrags zu den Vancouver Whitecaps gewechselt war. "Aber ich habe nicht erwartet, dass ich eine so gute Wahl treffen würde."

Seit Mitte August sei er nun in Kanada und "die Reise war sensationell - für mich, für das Team, für die Fans. Aber meine Arbeit ist noch nicht getan", sagte der 36-Jährige. Bei den Whitecaps erlebte Müller einen Traumstart mit sieben Toren und drei Vorlagen in sieben MLS-Spielen. Nun trifft er in der Nacht zum Montag mit seinem neuen Club in der ersten Playoff-Runde auf den FC Dallas. Das Team, das zwei Spiele der Serie gewinnt, kommt weiter.

Direkt ein Unterschiedsspieler

"Wir sind jetzt in den Playoffs, um die Zukunft kümmere ich mich nicht. Nur darum, eine große Sache zu gewinnen", sagte Müller, der auf Anhieb zum Unterschiedsspieler avancierte.

Auch Coach Jesper Sörensen hält große Stücke auf den ehemaligen Nationalspieler. "Für das Trainerteam und mich ist es wirklich toll, einen Spieler wie Thomas hier zu haben", sagte der Däne. "Er hat uns definitiv schon etwas zurückgegeben, seit er gekommen ist, und er ist auch außerhalb des Platzes ein Champion - das macht ihn besonders." (dpa)

