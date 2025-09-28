Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Müller-Vorlage bei Vancouver-Remis - Klopp sieht Niederlage

Thomas Müller kehrte nach Verletzungspause zurück ins Team von Vancouver.
Thomas Müller kehrte nach Verletzungspause zurück ins Team von Vancouver. Bild: Kevin Ng/FR172278 AP/AP/dpa
Vancouver holte mit dem 2:2 in Seattle den Cascadia Cup.
Vancouver holte mit dem 2:2 in Seattle den Cascadia Cup. Bild: Kevin Ng/FR172278 AP/AP/dpa
Thomas Müller kehrte nach Verletzungspause zurück ins Team von Vancouver.
Thomas Müller kehrte nach Verletzungspause zurück ins Team von Vancouver. Bild: Kevin Ng/FR172278 AP/AP/dpa
Vancouver holte mit dem 2:2 in Seattle den Cascadia Cup.
Vancouver holte mit dem 2:2 in Seattle den Cascadia Cup. Bild: Kevin Ng/FR172278 AP/AP/dpa
Fußball
Müller-Vorlage bei Vancouver-Remis - Klopp sieht Niederlage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müller und Vancouver bleiben trotz eines Rückstandes erneut ungeschlagen - und holen sogar einen Pokal. Beim New Yorker Derby gibt es einen prominenten Gast.

Seattle.

Eine Tor-Vorlage von Thomas Müller hat den Vancouver Whitecaps bei der Rückkehr des früheren Weltmeisters nicht zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gereicht. Die Whitecaps retteten bei den Seattle Sounders aber nach einem Rückstand noch ein 2:2 (0:0) und sind seit nun sechs Partien ungeschlagen. Zudem sicherte sich das Team den sogenannten Cascadia Cup, den Vancouver, Seattle und Portland während der Saison untereinander ausspielen.

In der Liga ist Vancouver mit jetzt 57 Zählern punktgleich mit dem San Diego FC das beste Team im Westen, die Sounders sicherten sich mit jetzt 46 Punkten den Einzug in die Playoffs.

Der nach Adduktorenproblemen wieder fitte Müller war in der 52. Minute am Führungstreffer durch Brian White beteiligt. Kurz darauf drehte Seattle durch einen Doppelschlag von Jackson Ragen (54.) und Albert Rusnak (55.) die Partie. Der für Müller nach einer guten Stunde eingewechselte Sebastian Berhalter leitete den Ausgleich durch Mathias Laborda (69.) ein.

Klopp zu Gast bei New Yorker Derby

Jürgen Klopp sah als globaler Fußballchef von Red Bull eine 2:3 (1:2)-Niederlage des New Yorker Clubs im Derby gegen den New York City FC. Die Mannschaft des früheren Bundesligatrainers Sandro Schwarz ist damit nur Zehnter in der Ost-Hälfte der Liga und muss um den Einzug in die Playoffs bangen. Vor der Partie hatte Klopp gesagt: "Ich denke nicht, dass wir genau die Saison gespielt haben, die wir spielen wollten. Aber das passiert, wir sind immer noch in der Position, um darum zu kämpfen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
17.09.2025
2 min.
Ohne Müller: Vancouver im Finale um Kanada-Meisterschaft
Thomas Müller wurde beim Final-Einzug der Vancouver Whitecaps um die Kanada-Meisterschaft geschont.
Nach zahlreichen Titeln mit dem FC Bayern München hat Thomas Müller auch bei seinem neuen Club gute Möglichkeiten auf Pokale. Am 1. Oktober gibt es die erste Chance.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
25.09.2025
2 min.
Ohne Müller: Vancouver trifft in der MLS spät zum Ausgleich
Ex-Weltmeister Thomas Müller fehlt bei den Vancouver Whitecaps weiterhin angeschlagen.
Der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller kommt für die Vancouver Whitecaps erneut nicht zum Einsatz. Ein Superstar schießt Inter Miami in die Playoffs.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
Mehr Artikel