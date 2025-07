Müllers Bayern-Ende und "geschmacklose Diskussionen"

Jamal Musiala fällt lange aus. Könnte Thomas Müller da nicht einfach doch noch beim FC Bayern bleiben? Der Ur-Bayer findet dafür nach seinem 756. Pflichtspiel deutliche Worte.

Atlanta. Das Thema Vertragsverlängerung hat Thomas Müller im emotional schwierigen Moment seiner abrupt und ohne Krönung beendeten Bayern-Abschiedstour offenbar als deplatziert empfunden. Und das brachte der 35-Jährige auch sehr deutlich zum Ausdruck in den düsteren Katakomben des gigantischen Stadions in Atlanta.

Man müsse "aufpassen, dass wir nicht irgendwelche geschmacklosen Diskussionen führen, nachdem sich jemand verletzt hatte", sagte Müller ziemlich verstimmt nach dem 0:2 gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale der Club-WM. Gefragt worden war er, ob das Bayern-Buch wirklich geschlossen sei, nachdem sich Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala im Spiel so schwer verletzt hatte.

"Das hat nichts mit der Realität zu tun"

Klar, der Gedanke scheint geradezu naheliegend. Musiala fällt für Monate aus - und Müller kriegt doch noch die vom Verein vorenthaltene Verlängerung beim deutschen Rekordmeister. "Nur weil man jetzt irgendwelche Gedankenspiele auf den Tisch bringen kann, hat das nichts mit der Realität zu tun", antwortete Müller. "Das ist tatsächlich nicht in unseren Gedanken", hatte zuvor bereits der von dieser möglichen Volte überraschte Sportvorstand Max Eberl gesagt.

Nein, wenn nicht mal wieder im Fußball das Unvorstellbare doch Realität wird, dann hat der Ur-Bayer Müller nach 25 Jahren am Samstag Tausende Kilometer entfernt von seiner geliebten bayerischen Heimat im US-Bundesstaat Giorgia sein 756. und allerletztes Pflichtspiel im Bayern-Trikot absolviert. Servus! Nach 250 Pflichtspieltoren, nach zwei triumphalen Triple-Spielzeiten (2013, 2020), nach 13 Meisterschaften und und und ist Feierabend. Eine Legende tritt ab.

756 Pflichtspiele, 250 Tore

"Die Ereignisse muss man erstmal verarbeiten. Ich bin noch voll im Arbeitsmodus drin. Alles andere kommt nach und nach", sagte Müller zu seinen Empfindungen: "Mir ist schon bewusst, dass es das letzte Spiel war."

Sein enger und längster Weggefährte Manuel Neuer umarmte ihn auf dem Platz nach seinem letzten, kurzen Joker-Einsatz, der gegen PSG nicht von Erfolg gekrönt war. "Thomas hatte eine sensationelle Zeit hier", sagte der noch vier Jahre ältere, aber sportlich immer noch unverzichtbare Münchner Kapitän.

Manuel Neuer (r) nimmt seinen Weggefährten Thomas Müller nach dem letzten Spiel für den FC Bayern in den Arm. Bild: Sven Hoppe/dpa Manuel Neuer (r) nimmt seinen Weggefährten Thomas Müller nach dem letzten Spiel für den FC Bayern in den Arm. Bild: Sven Hoppe/dpa

Genau das war und ist Müller eben nicht mehr - Musiala-Verletzung hin oder her. Trainer Vincent Kompany setzte bereits bei der Club-WM nicht mehr auf Müller als ersten Vertreter von Musiala, sondern auf Serge Gnabry. Der kam auch gegen PSG rein, als Musiala mit der Trage vom Platz musste. Warum sollten der Coach oder die Bosse plötzlich umdenken - für ein paar Monate?

Müller wird nun im Urlaub für sich die Frage beantworten müssen, was er in Zukunft machen will. Weiterspielen? Womöglich in der Major League Soccer in den USA? Oder doch ganz aufhören? Antworten hatte er vor dem Rückflug aus den USA nach München noch keine parat. "Wir waren so fokussiert auf das Weiterkommen hier. Das muss erst mal ein bisschen sacken", sagte er. (dpa)